نسرين أمين تنشر صورتها على البحر

نشرت الفنانة نسرين أمين من خلال صفحتها الرسمية على موقع الصور الشهير إنستجرام صورة لها على البحر أثناء قضائها للإجازة.

وظهرت نسرين أمين في الصورة وهي جالسة على كرسي مداد مرتدية مايوه وشعرها منسدلاً على ظهرها، وانهالت عليها التعليقات من قبل جمهورها ومحبيها على انستجرام.

ويذكر أن نسرين أمين خاضت السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “زلزال” مع الفنان محمد رمضان وحققت من خلال دورها ردود أفعال إيجابية.

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وتخوض نسرين أمين سباق عيد الأضحى القادم بفيلم “ولاد رزق 2” مع الفنان أحمد عز ومن المنتظر عرضه في السينمات في الفترة القادمة.