أليسا ترفض المشاركة في الموسم الجديد من برنامج “ذا فويس”

فاجأت الفنانة اللبنانية اليسا الجمهور بتصريحها بشأن موقفها من مشاركتها في الموسم الجديد ببرنامج “ذا فويس”، حيث أكدت أنه لم يتم التواصل بينها وبين إدارة البرنامج حتى تلك اللحظة، إلا أنها لن تشارك في الموسم الجديد حتى إذا عرض عليها الأمر وهذا بسبب انشغالها بتصوير ألبومها الجديد على طريقة الفيديو كليب في بعض الدول العربية والأوروبية.

وكانت غليسا خاضت تجربة المدرب للمرة الثانية في العام الماضي من خلال برنامج “ذا فويس” حيث كانت من بين فريق تدريب البرنامج مع المطربين محمد حماقي وأحلام وعاصي الحلاني، وأيضاً شاركت من قبل في برنامج “إكس فاكتور” مع حسين الجسمي ووائل كافوري وكاورل سماحة.