انطلاق تصوير المشاهد الأولى من “بلا دليل”

فى الرابعة من فجر اليوم السبت، بدء تصوير أولي مشاهد مسلسل “بلا دليل” في التجمع الخامس، ويشارك البطولة كلا من الفنانة درة والفنان خالد سليم، والعمل من إنتاج شركة “سينرجى”،وهو ينتمي لمسلسلات الحلقات الطويلة، والذي يتكون من 45 حلقة، وقدا بدأ تصوير المشاهد الأولى وتجع بين مها نصار وأحمد كرارة وحازم سمير وآخرون، والمسلسل من إخراج منال الصيفى، ومن المقرر أن يتم عرض المسلسل في أكتوبر المقبل.

كما تستمر المؤلفة إنجى علاء في كتابة باقي الحلقات من المسلسل، وقد أنتهت من كتابة 38 حلقة كاملة من المسلسل، وسوف يتم تسليم باقي الحلقات خلال الفترة المقبلة .

والمعروف أن مسلسل “بلا دليل” من بطولة درة وخالد سليم وحازم سمير وإسلام جمال وعمر الشناوي وأحمد كرارة وإنعام الجريتلي وأكرم الشرقاوي ومها نصار وديانا هشام وسوف يتم الاتفاق مع باقي الأبطال .