استقرار الوضع الصحي للفنان سمير الإسكندراني

أصبح الفنان سمير الإسكندراني في حالة صحية جيدة خصوصاً بعد خضوعه لعملية جراحية في الكلى، كما أنه ذكر في تقرير أنه سيغادر المستشفى بعد أيام قليلة، كما أن صحة الفنان سمير الإسكندراني كانت متدهورة في الأسبوع الماضي كما أنه نقل إلى مستشفى عين شمس من أجل الخضوع للعملية الجراحية التي بعدها تحسنت حالته الصحية.

كما أن الفنان سمير الإسكندراني ذكر في تقرير له أنه سيتم دخوله في مكالمة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد حيث أنه أضاف أيضاً” إلى عملته في حياتي من وفاء لمصر، لم يضع هباء ومصر لا تأكل ولادها ولكنها تحميهم وتساندهم وتساعدهم وتمنحهم حقهم من التقدير والاحترام”