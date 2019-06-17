بعد تغيير قصة شعره للمرة الأولى.. على ربيع يكشف سر اللوك الجديد

فاجأ الفنان الكوميدي على ربيع جمهوره ومتابعيه أمس من خلال اللوك الجديد الذي ظهر به لأول مرة من خلال السوشيال ميديا والتخلص من شكله الذي كان يعتاد عليه جمهوره منذ ظهوره على الساحة الفنية.

واللوك الجديد الذي ظهر به الفنان على ربيع جعل الكثير من الجماهير والمتابعين يتساءلون حول السبب وراء هذا اللوك وما كان الأمر يرجع إلى عمل جديدة في الفترة المقبلة كما قال البعض، وهذا ما نفاه على ربيع مطلقا وتأكيده أنه قرر تغير شكله بلوك جديد للصيف ومواجهة الحر.

وأكد أيضاً على ربيع أنخ اندهش من محبة الناس لشكل شعره القديم قائلاً: “الناس عمرها ما حبت الشعر الخشن، ولكن تعليقات الناس كلها جاءت في صالح اللوك القديم والشكل السابق.