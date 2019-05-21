نيرمين الفقي تكشف حقيقة تعرضها لحادث

نفت الفنانة نيرمين الفقي تعرضها لحادث سير كما نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذا إنها أكدت أن كل ما يتم تداوله غير حقيقي.

وطمأنت الفقي جمهورها، ووجهت الشكر للفنانة رانيا محمود ياسين التي حرصت على طمأنة جمهور نيرمين الفقي أيضاً.

كما وجهت نيرمين الفقي رسالة إلى جمهورها قائلة: “أرجو أما حد يسمع إشاعة ميشيرهاش إلا لما يتأكد، مؤكدة أن ما تم نشره إشاعة سخيفة.

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والجدير أن أخر ظهور للفنانة نيرمين الفقي كان في الجزء الثاني من مسلسل “أبو العروسة” الذي عرض في الفترة المنقضية، وحققت من خلاله نجاحاً كبيراً بدورها.