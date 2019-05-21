ِشاهد.. إسعاد يونس تطمأن الجمهور على حالة سهير البابلي الصحية

نشرت الفنانة القديرة إسعاد يونس صورة لها برفقة الفنانة سهير البابلي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، لتطمأن الجمهور على صحتها، كاتبة: “بكيزة هانم بتطمنكوا عليها.. هي حلوة الحمد لله”.

وانهالت التعليقات على الصورة التي نشرتها صاحبة السعادة، متمنيين للنجمة سهير البابلي الصحة والعافية، وكان من أبرز التعليقات: “الحمد لله أنها بخير”، حيث أنتاب الجمهور حالة من القلق عليها، بعد ما نشر المخرج عمر زهران صور لها أثناء تواجدها في المستشفى.

يذكر أن الفنانة سهير البابلي شاركت في بطولة عدد من الأعمال الفنية المتميزة، منها فيلم “ليلة عسل”، “أخطر رجل في العالم”، “أميرة حبي أنا”، “حدوتة مصرية”، مسرحية “ريا وسكينة”، “مدرسة المشاغبين”، مسلسل “بكيزة وزغلول”، و”قلب حبيبة”.