ِتعرف على الحالة الصحية لـ سهير البابلي

نشر المخرج عمر زهران بعض الصور للفنانة القديرة سهير البابلي، أثناء تواجدها في المستشفى، وقد ظهرت في الصور أنها متعبة، حيث تعاني من وعكة صحية شديدة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

حيث لم يوضح “زهران” خلال المنشور طبيعة الحالة الصحية للفنانة القديرة أو سبب تواجدها في المستشفى وطبيعة مرضها، إلا أنه اكتفى فقط بمطالبة الجمهور بالدعاء لها.

وتفاعل الجمهور مع المنشور متنيين لها الشفاء والعمر المديد، حيث قام بعض محبيها بنشر صور ومقتطفات لها من أعمالها الفنية، داعيين لها بالشفاء العاجل، ومن أبرز التعليقات: “أبلة عفت عبد الكريم معلمة المشاغبين.. وسكينة التي أسرت قلب عبد العال.. اللهم أشفها وألطف بها.. سهير البابلي كوني بخير”.

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