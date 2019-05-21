سهير البابلي في المستشفى بسبب وعكة صحية شديدة

صرح المخرج عمر زهران أن سبب دخول الممثلة والنجمة المشهورة سهير البابلي إلى أحد المستشفيات ليست بسبب وعكة صحية إنما هي إجراءات دورية تقوم بها الفنانة للاطمئنان على صحتها، وأن صحتها مستقرة.

جاء هذا بعدما قام المخرج بنشر صور للفنانة على إحدى حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” وهي داخل أحد المستشفيات وعقب على الصورة قائلًا “كل الدعوات من قلبي لسيدة المسرح وأيقونة الفن الرائعة دومًا سهير البابلي” حيث عقب قائلًا إنه قال هذا لبث الاطمئنان في نفوس محبي الفنانة، التي ظهرت في الصور بصحة مستقرة.

وصرحت الممثلة نهال عنبر بأن سهير البابلي قد غادرت المستشفى وهي بصحة جيده وسط أسرتها ومحبيها، وقالت إنها كانت تمر بمرض بسيط وأنها بخير الآن.