ملخص حلقة 14 من مسلسل “حكايتي”

تدور أحداث الحلقة 14 من مسلسل حكايتي للنجمة ياسمين صبري حيث تتطور العلاقة بين داليدا و”على صقر” بعدما أنقذها من ابن عمها “أدهم”، وللمرة الأولى تروى داليدا حكايتها لـ على وسبب فرورها من عائلتها وصعوبة الأيام التي تواجهها وكانت متوقعة بالنسبة لها.

وبدأ على بالاعتراف لـ داليدا بمدي حبه الشديد لها، خاصة أنها المرة الأولى التي سمحت له فرصة ليتحدث معها باستفاضة وتكشف له عن طموحاتها التى تريد أن تحققها، ليعدها بأنها ستحقق كل ذلك وسط نظرات رومانسية من الثنائى أمام أحد شواطئ الإسكندرية.

مسلسل حكايتي يعرض على قنوات CBC، DMC، ONE، بطولة كلا من ياسمين صبرى،أحمد حاتم، وفاء عامر،أحمد صلاح حسنى ، ومن اخراج أحمد سمير فرج ، وتأليف محمد عبد المعطى، وإنتاج شركة سينرجى.