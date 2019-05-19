صورة مسربة لعمرو دياب من داخل كواليس مسلسل “زي الشمس” لـ دينا الشربيني

حرص المطرب عمرو دياب على زيارة “لوكيشن” تصوير مسلسل “زي الشمس”، والذي تخوض به الفنانة دينا الشربيني السباق الرمضاني الحالي.

وتداول عدد كبير من جمهور الهضبة عمرو دياب، من خلال موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” صورة له مع بعض فريق عمل المسلسل.

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وتردد أن تلك الزيارة جاءت نتيجة رغبة عمرو دياب في تشجيع ودعم “دينا” في المسلسل، وتهنئتها على النجاح الكبير الذي حققه، تحديدا بعد الأقاويل الكثيرة التي انتشرت منذ وقت بعيد حول ارتباطهما.

مسلسل “زي الشمس” بطولة دينا الشربيني، سوسن بدر، ريهام عبد الغفور، أحمد مالك، أحمد داوود، جمال سليمان، وتأليف مريم نعوم.