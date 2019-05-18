محمد عادل إمام يوجه رسالة إلى والده «الزعيم» في ذكرى ميلاده

نشر الفنان محمد إمام تويته على حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” مهنئناً فيها والده الفنان عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده.

حيث كتب محمد إمام قائلاً: “تروح أجيال وتيجي أجيال .. تظهر نجوم و تختفي نجوم.. تتغير الأذواق وتتبدل الأحوال .. و يفضل #الزعيم زعيم”.

من الجدير بالذكر أن يشارك محمد إمام في السباق الرمضاني هذا العام بمسلسله “هوجان” الذي حقق نجاح كبير ونسب مشاهدات مرتفعة عند عرض أولى الحلقات، ويشارك إمام في بطولة هذا المسلسل الفنان صلاح عبدالله، كريم محمود عبدالعزيز، محمد أسامة الشهير بـ أوس أوس، أسماء أبواليزيد، والمسلسل من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.