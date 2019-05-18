جورج قرداحي لأول مرة يحرج شيخ الحارة أثناء حواره معه

طرح الإعلامي الكبير اللبناني جورج قرداحي، سؤال ذكي في برنامج شيخ الحارة الذي يعرض عبر قناة القاهرة والناس، فقد طرح سؤال على الشخصية المجهولة شيخ الحارة، بعد الاتفاق معه بأنه في حالة جوابه على السؤال سوف يحصل على مبلغ المليون جنيه، فوافق شيخ الحارة على طلب ضيف البرنامج.

وكان السؤال ذكي وبغاية الدقة، توجه خلال لقائه في برنامج «شيخ الحارة»، الذي يذاع على قناة «القاهرة والناس»، مساء اليوم الجمعة، فكان السؤال للشخصية المجهولة عن هويته واسم الحقيقي، لذلك فأنه يعجز عن الرد عن السؤال بسبب بروتوكول البرنامج، وكان شيخ الحارة، قد طلب من جورج قرداحي بعد طرح سؤال عليه شرط أن يحصل على مبلغ مليون جنيه إذا أعطاه إجابة صحيحة، وبالطبع لم يستطع أن يجاوب على السؤال.