نقل أحمد فهمي إلى المستشفي نتيجة إصابته بضغط تصوير “الواد سيد الشحات”

تعرض الفنان أحمد فهمي لانخفاض ضغط الدم نتيجة الإرهاق الحاد الذي تعرض له أثناء تصويره مسلسله الجديد “الواد سيد الشحات” وتم نقله للمستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة له، تحديدا وأن فهمي مازال يصور المشاهد المتبقية من مسلسل لأكثر من 20 ساعة يوميا في الصيام في إطار ارتفاع درجات الحرارة.

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وحصل أحمد فهمي على أجازة من التصوير اليوم الجمعة للراحة على أن يعود لاستكمال تصوير باقي المشاهد في المسلسل غدا السبت، بالرغم من أنه لا يوجد وقت للإجازات والتصوير قائم حتى الأسبوع الأخير من شهر رمضان الحالي.

مسلسل “الواد سيد الشحات” يعرض في الساعة 6:30 مساء على DMC، وهو من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، ومن إنتاج شركة سينرجي، ويجمع أحمد فهمي وهنا الزاهد للمرة الأولى، ويشارك في بطولته محمد عبد الرحمن “توتا” بجانب ظهور بعض النجوم كضيوف شرف على الحلقات ومنهم أكرم حسني، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد ثروت.