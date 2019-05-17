محمد ممدوح يطالب جمهوره بالانتظار حتى انتهاء رحلة علاجه في مخارج الكلام

اعلن الفنان محمد ممدوح، بأنه بدء بالفعل في بدء رحلة علاجه بعد سلسلة الانتقادات التي طالته بسبب عدم وضوح صوته في المسلسلات التي يشارك فيها خلال موسم شهر رمضان الكريم، حيث يقوم بدو البطولة في مسلسل قابيل الذي لاقى نجاح كبير، كما يشارك الفنان احمد السقا في بطولة مسلسل ولد الغلابة وينافسوا خلال شهر رمضان الكريم.

حيث قد كتب الفنان ممدوح عبر حسابه الشخصي بموقع “فيسبوك”، قائلا: “أنا عمري ما كنت عنيد، وخصوصا فيما يتعلق بشغلي وبيكم، أنا عارف إني عندي مشكلة، ولكن هناك بعض المشكلات الصحية اللي بتاخد وقت طويل في علاجها، وخصوصا إذا كنت بتعالج المشكلة وأنت بالفعل بتشتغل”.

كما أضاف بأنه قد بدأ بالفعل في تلقي العلاج لحل تلك المشكلة وطالب من جمهوره الانتظار والصبر لان العلاج يحتاج الكثير من الوقت، معقبا: “ياريت تصبروا عليا لأن فعلا الموضوع مش سهل، ومش هيتحل في يوم وليلة ولا حتى سنة، ومرة تانية.. أنا أسف ورمضان كريم”.