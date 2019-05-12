البطولات النسائية تشعل السوشيال ميديا بين ياسمين ومي

لأول مرة تتخلى الفنانة ياسمين عبد العزيز عن الكوميديا التي اعتادت أن تقدمها في العشر سنوات الأخيرة، لتغير مجالها هذا العام بمسلسل «لآخر نفس»، حيث اتجهت للغموض والأكشن،فيما عادت مى عز الدين للكوميديا هذا العام بعد غياب، منذ «دلع بنات» في 2014، وتجسد شخصية الفتاة الشعبية التي تعمل في مجال الأفراح «بيسة»، وجدتها «سكسكة» من خلال مسلسل «البرنسيسة بيسة».

ياسمين عبد العزيز:

وتلعب ياسمين عبد العزيز خلال أحداث مسلسل “لأخر نفس” دور «مهندسة ديكور» تسمي «أميرة»، ولديها طفلان وفقدت زوجها الضابط في أحداث غامضة، لتتغير حياتها رأسا على عقب، وتجد نفسها واقعة في المشاكل وتدخل في نزاعات ومواقف خاصة عندما تكتشف حقائق عن زوجها.

Advertisements

مي عز الدين:

مى عز الدين تلعب شخصيتين خلال أحداث مسلسل «البرنسيسة بيسة»، الأولى فتاة شعبية تعمل في مجال الأفراح، وترث من عمها الذي يعيش في إيطاليا مدرسة، وكذلك دور الجدة سكسكة وهي الشخصية الثانية التي تعيش معها، وبشكل كوميدى تفرض غرامات على أهل المنطقة.