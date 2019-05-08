ابنه رضا عبد العال تلجأ للقضاء بعد مقلب رامز

حل الكابتن ​رضا عبد العال​ ضيفاً ببرنامج “نمبر وان” مع الإعلامي إبراهيم فايق علي قناة “النهار”، وتكلم عن حلقته ببرنامج “رامز في الشلال”، والإشاعات التي قيلت انه قام بفبركة الحلقة، وأكّد عبد العال أنّ حلقته لم تكن مفبركة وكل ما حدث له كان واقعيا.

Advertisements

وقال: “عندما سمعت صوت الغوريلا بدأت أردّد الشهادة كي لا أشعر بشيء عندما تلتهمني “، وأضاف: “ابنتي عندما رأت الحلقة بكت وطلبت مني رفع قضية على ​رامز​، لكنني حدثتها أنني متعاقد مع القناة ولم أكن أدري أي شيء عن المقلب”، لافتاً إلى أنّه عندما وقع في الماء كان سيموت .

عبد العال طلب من رامز جلال أن يتقدم له بالاعتذار بسبب المقدمة التي قالها عن زيادة وزنه وكلامه عن ملابسه ، قائلا أنّ وزنه الزائد بسبب إصابته بمرض السكر.