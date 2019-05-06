الحياة دراما أجدد قنوات شبكة تلفزيون “الحياة”

كشفت شبكة قنوات الحياة عن تغيير اسم قناة “الحياة مسلسلات” إلى “الحياة دراما”، لتعرض من خلال شاشتها في الموسم الرمضاني الحالي، ثلاث مسلسلات حصرياً، وهي “البرنسيسة بيسة” بطولة الفنانة مي عز الدين، ومسلسل “هوجان” بطولة الفنان محمد إمام، ومسلسل “لأخر نفس” للفنانة ياسمين عبد العزيز.

وأيضا سيتم عرض مسلسلات “طلقة حظ” بطولة الفنان مصطفى خاطر، و”علامة استفهام” بطولة الفنان محمد رجب، بالتزامن مع قنوات أخرى.

وتردد قناة “الحياة دراما” هو نفس تردد قناة “الحياة مسلسلات” سابقاً على النايل سات : 12437 والاستقطاب رأسي ومعدل الترميز 27500.