عندما يكتمل القمر الحلقة 17 وموعد عرضه على إم بي سي

مسلسل عندما يكتمل القمر الحلقة 17، وهو مسلسل سعودي حصل على شهرة كبيرة جدا منذ عرض أول حلقة له، حيث تدور أحداث المسلسل على عالم الجن والشعوذة، ويدور حلقات المسلسل عن شخص يدعى جمعان ويعانى من الفقر الشديد وكان يسكن مع ابنه وزوجته ابنه وحفيده المعاق الذي يدعى باسم خالد، وهنا فكر جمعان في العودة إلى بيته القديم والمهجور، ولكن من سوء حظه تتلبسه مخلوفة من العالم السفلي.

وهنا يتبدل حال جمعان ويبدأ بفعل أشياء غير طبيعية وغير عقلانية بالمرة، حيث يبدأ في الرقص في الأماكن الشعبية، ويري ويتكلم مع أشخاص غر موجودين.

مسلسل عندما يكتمل القمر الحلقة 17

ويتم عرض مسلسل عندما يكتمل القمر الحلقة 17 على قناة mbc، حيث ظهر والد فلوه إلى جمعان في بيت الدكتور غيث عند بحثه عن ملايين الدولارات التي أخذها من بيع قطعة الذهب، وأخفى الدولارات عنه، وقال له أن يبتعد عن فلوه، وأيضا قامت فلوه بشراء فيلا كبيرة، وطلبت من جمعان أن يأتي إلى الفيلا لتطلب منه أشياء من محله الجديد، وظهرت أمام جمعان للمرة الأولى بمظهر في غاية الجمال، وأعجب جمعان بها، ولكن لم يعرف أنها فلوه، وطلبت منه تحضير متطلبات حفل خطوبة، فهل يخضع جمعان لطلب خطوبة فلوه، تابعوا معنا عندما يكتمل القمر الحلقة 17.

موعد عرض مسلسل عندما يكتمل القم الحلقة 17

يتم عرض مسلسل عندما يكتمل القمر الحلقة 17 على قناة mbc، وذلك في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وفى الساعة الحادية عشر بتوقيت السعودية، على أن تكون الإعادة في الساعة الثامنة والربع صباحاً والرابعة عصراً بتوقيت السعودية.