تراند اليوم : الحلقة 140 قيامة أرطغرل الجزء الخامس بث مباشر على قناة trt1 المتخصصة في عرض المسلسلات التركية – تي...

تعرض اليوم الأربعاء 20 مارس الحلقة 140 قيامة أرطغرل الجزء الخامس بث مباشر على قناة trt1 المتخصصة في عرض المسلسلات التركية – تي آر تي 1 وعلى موقع النور مترجمة للغة العربية ، و التي ينتظر عرضها الجمهور بعد قليل و بالأخص في تمام الساعة الثامنىة مساءًا بتوقيت تركيا و الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مصر إذا كنت تتابع الحلقة 140 قيامة أرطغرل الجزء الخامس بث مباشر على قناة trt1 المتخصصة في عرض المسلسلات التركية – تي آر تي 1 وعلى موقع النور مترجمة للغة العربية ، و بعدها بساعتين يمكنك مشاهدة الحلقة 140 قيامة أرطغرل الجزء الخامس بث مباشر على قناة trt1 المتخصصة في عرض المسلسلات التركية – تي آر تي 1 وعلى موقع النور مترجمة للغة العربية لمساعدة محبي أرطغرل الحلقة 140 على مشاهدة الحلقة بطريقة أسهل. الحلقة 140 قيامة أرطغرل الجزء الخامس بث مباشر على قناة trt1 المتخصصة في عرض المسلسلات التركية – تي آر تي 1 وعلى موقع النور مترجمة للغة العربية.. من هنــــــــا

أبطال قيامة أرطغرل 140

إنجين ألتان دوزياتان بدور "أرطغرل"

إسراء بيلقيتش بدور "حليمة خاتون"

هوليا دارجان بدور "الأم هايماه أنا"

سردار غوكهان بدور "سليمان شاه"

كآن تاشانار بدور "غوندوغدو أخ أرطغرل"

ديدم بالتشين بدور "سلجان هاتون"

عثمان سويكوت بدور محى الدين بن عربي"

محمد شفيق بدور "ديلى دمير"

هانديه سوباشى بدور "آيكيز"

جنكيز جوشكون بدور "تورغوت آلب"

نور الدين سونماز بدور "بامسى باى ريك"

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جافيت تشاتين جونر بدور "دوغان آلب"

تورجوت تونتشالب بدور "آفشين باي"

جلال آل بدور "عبد الرحمن"

رشاد ستريك بدور "كلاوديوس" أو "عمر"

سيردار دينيز بدور "تيتوس"

باريش بآجى بدور "نويان"

لبيب جوكخان بدور "أستاذ سيمون" صاحب الخان

تشاداش أونور أوزتورك بدور "فاسيليوس"

ليفينت أوكتيم بدور "أستاذ عزام" ملك القلعة الصليبية

قيامة أرطغرل يعيش إنتعاشة فنية كبيرة حيث حقق نجاح منقطع النظير وصل الى أكثر من 85 دولة حول العالم ومترجم الى أكثرمن لغه وهو ما ساعد على شعرة المسلسل ونجاحه بشكل كبير.

تحديث19:" مسلسل قيامة أرطغرل تشهد رؤية لعثمان ابن أرطغرل مع جده سليمان شاه وهو يخبره بما سيكلف به في المستقبل حيث سؤسس الدولة العثمانية التي حكمت لمدة 600 عام وأنتهت في عصر السلطان عبد الحميد الثاني بعد تعرضه للكثير من المؤمرات.

تحديث20 :" حصل الممثل التركي أنجين ألتان الذي جسد دور ارطغرل جائزة أحسن ممثل في العالم عن الدور وذلك في مهرجان دبي السينمائي في دورته الأخيرة ويعيش أرطغرل طفرة بحثية عالية خلال عرض الخمس مواسم.

تحديث 21 :" تشهد الحلقة 140 أرطغرل التي أذيعت على قناة تي أر تي 1 التركية عدد من المشاهد الأكشن خاصة عندما أنقذ أرطغرل مرغان من يد المغول قبل حرقه بعد تعذيبه على يد قائدهم ألينجاك.







تحديث22 :" بدأت الحلقة 140 من قيامة أرطغرل بانقاذ مرغان من يد المغول بعد أن عذبه القائد ألينجاك وحاول حرقه بالنار ولكن أرطغرل وصل في الوقت المناسب وأنقذه بعد أن قتل الجنود المغول.

