تراند اليوم : مواعيد وترددات الحلقة 140 قيامة أرطغرل الجزء الخامس على موقع النور مترجمة إلى العربية وقناة trt1...

تأتي مواعيد وترددات الحلقة 140 قيامة أرطغرل الجزء الخامس على موقع النور مترجمة إلى العربية وقناة trt1 التركية وقناة فور شباب ودعوة و كذلك قناة وطن و قناة قطر و قناة اليرموك الأردنية تعرض يوم الأربعاء المقبل الموافق 20 مارس الجارى وذلك فى تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة وهذا يخص مواعيد الحلقة 140 قيامة أرطغرل الجزء الخامس على موقع النور مترجمة وقناة trt1 التركية غير مترجمة ، بينما يتم ترجمة الحلقة 140 أرطغرل بعدها بساعتين على موقع النور إلى اللغة العربية ، و كذلك تكون مواعيد وترددات الحلقة 140 قيامة أرطغرل الجزء الخامس على موقع النور مترجمة إلى العربية وقناة trt1 التركية وقناة فور شباب ودعوة و غيرها من القنوات مترجمة فى اليوم التالى من عرض الحلقة .
مواعيد وترددات الحلقة 140 قيامة أرطغرل الجزء الخامس على موقع النور مترجمة إلى العربية وقناة trt1 التركية وقناة فور شباب ودعوة
قنوات وترددات ارطغرل 140
اسم القمر الصناعى القناة التردد
النايل سات قناة قطر 10971
النايل سات قناة دعوة 10727
النايل سات قناة اليرموك 11678
النايل سات قناة فور شباب 11137
النايل سات قناة وطن 11012
أبطال ارطغرل 140
ديدم بالتشين بدور "سلجان هاتون"
عثمان سويكوت بدور محى الدين بن عربي"
محمد شفيق بدور "ديلى دمير"
هانديه سوباشى بدور "آيكيز"
سردار غوكهان بدور "سليمان شاه"
كآن تاشانار بدور "غوندوغدو أخ أرطغرل"
جنكيز جوشكون بدور "تورغوت آلب"
نور الدين سونماز بدور "بامسى باى ريك"
جافيت تشاتين جونر بدور "دوغان آلب"
إنجين ألتان دوزياتان بدور "أرطغرل"
إسراء بيلقيتش بدور "حليمة خاتون"
هوليا دارجان بدور "الأم هايماه أنا"