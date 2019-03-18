تراند اليوم : مواعيد وترددات الحلقة 140 قيامة أرطغرل الجزء الخامس على موقع النور مترجمة إلى العربية وقناة trt1...

تأتي مواعيد وترددات الحلقة 140 قيامة أرطغرل الجزء الخامس على موقع النور مترجمة إلى العربية وقناة trt1 التركية وقناة فور شباب ودعوة و كذلك قناة وطن و قناة قطر و قناة اليرموك الأردنية تعرض يوم الأربعاء المقبل الموافق 20 مارس الجارى وذلك فى تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة وهذا يخص مواعيد الحلقة 140 قيامة أرطغرل الجزء الخامس على موقع النور مترجمة وقناة trt1 التركية غير مترجمة ، بينما يتم ترجمة الحلقة 140 أرطغرل بعدها بساعتين على موقع النور إلى اللغة العربية ، و كذلك تكون مواعيد وترددات الحلقة 140 قيامة أرطغرل الجزء الخامس على موقع النور مترجمة إلى العربية وقناة trt1 التركية وقناة فور شباب ودعوة و غيرها من القنوات مترجمة فى اليوم التالى من عرض الحلقة .



مواعيد وترددات الحلقة 140 قيامة أرطغرل الجزء الخامس على موقع النور مترجمة إلى العربية وقناة trt1 التركية وقناة فور شباب ودعوة

