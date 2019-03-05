شاهد مواعيد أهم المواجهات الرياضية لكرة القدم اليوم الاثنين, 5 مارس2019 ، الموافق 28جمادى الآخرة...

يسعد موقع الخليج 365 أن يشارككم أهم وأجمل اللقاءات الرياضية الخاصة بـــــــالساحرة "كرة القدم" ، حيث يحرص موقع الخليج 365 على تقديم آخر وأهم الأخبار العاجلة الخاصة بالمباريات العالمية والدولية والدويات المهمة كدوري أبطال أروبا والدوري الانجليزي الممتاز والدوري الإسباني والدوري الفرنسي والدوري الألماني ودوري كأس الأمم الآسيوية وكذلك دوري أبطال إفريقيا وغيرها الكثير، كما ويقوم موقع الخليج 365 بعرض التحليلات الرياضية والتزويد بمواعيد جداول مواعيد أهم المباريات وعرض القنوات الناقلة في إطار التغطية المستمرة.

ينطلق اليوم الاثنين, 5 مارس2019 ، الموافق 28جمادى الآخرة 1440 عدداً من المباريات القوية أبرزها في دوري أبطال أوروبا وبالتحديد في لقاء الإياب من دور الـ16 حيث سيلتقي ريال مدريد في ملعبه مع أياكس أمستردام في تمام العاشرة مساء عبر قناة "بي إن سبورتس بينما يحل توتنهام ضيفا على بروسيا دورتموند لملاقاته في إطار البطولة ذاتها عبر قناة "بي إن سبورتس 2.

أما في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا فسيلتقي الهلال السعودي مع منافسه العين الإماراتي عبر قناة "بي إن سبورتس 2" في تمام الخامسة والثلث، ويلتقي كذلك الأهلي السعودي مع السد القطري في تمام السابعة والربع مساء عبر قناة "بي إن سبورتس 3

كما ستقام الجولة الختامية من الجولة 27 من الدوري الفرنسي لكرة القدم بين بوردو ومونبلييه على ملعب نوفو ستاد دي بوردو ، فيما سيلعب ديربي كاونتي أمام ويجان أثليتيك في جولة مؤجلة من المرحلة (33) من بطولة دوري الدرجة الأولى الإنجليزي بالإضافة إلى ذلك ، فقد تم تأجيل مباراة الإسماعيلي أمام الجونة في الدوري المصري الممتاز بسبب تضارب المواعيد بينه وبين دوري أبطال أفريقيا ، في حين ستقام اليوم منافسات الجولة السابعة العشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعودي، كما ستنطلق في ساعات الفجر من يوم الأربعاء 6/3/2019 مرحلة المجموعات من بطولة كأس ليبرتادوريس ، حيث ستقام 6 مباريات بداية من الساعة 1:00 فجراً بتوقيت مكة المكرمة أبرزها بين بوكا جونيورز الأرجنتيني وخورخي ويلستيرمان البوليفي

و تنطلق كذلك مجموعة من المباريات الهامة والمثيرة في مختلف الدوريات الأوروبية المحلية، وكذلك الدوريات العربية المشهورة فى مختلف الملاعب العالمية، حيث تتنافس فيها تلك الفرق على الفوز بالألقاب الرياضية المهمة ،.، كما يشهد اليوم مباريات قوية أخرى.

وإليكم الأن تقديم لجدول ومواعيد المباريات مضافا إليها التوقيت والقنوات الناقلة، ويتمنى موقع الخليج 365 لكم أفضل الأوقات في متابعتكم الكريمة لموقعنا المتواضع.

*مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

بوروسيا دورتموند x توتنهام هوتسبير – 10:00 مساء على قناة beIN SPORTS HD 2

ريال مدريد x أياكس أمستردام – 10:00 مساء على قناة beIN SPORTS HD 1

* مباريات دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

ميلبورن فيكتوري x دايجو – الساعة 10:30 صباحا على قناة beIN SPORTS HD 2

كاشيما انتلرز x جوهور دارول تاكزيم – الساعة 12:00 ظهرا على قناة beIN SPORTS HD 3

جيونجنام x شاندونج ليونينج – الساعة 12:30 ظهرا على قناة beIN SPORTS HD 2

جوانجزو إيفرجراند x سانفريس هيروشيما – الساعة 2:00ظهرا على قناة beIN SPORTS HD 3

بیرسبولیس x باختاكور – الساعة 5:00 مساء على قناة beIN SPORTS HD 3

الدحيل x استقلال طهران – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN SPORTS HD 3

العين x الهلال – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN SPORTS HD 2

الأهلي x السد – الساعة 7:15 مساء على قناة beIN SPORTS HD 3

*مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

بوردو x مونبلييه – الساعة 8:00 مساء على قناة beIN SPORTS HD 6

يتمنى موقع فنون سبورت متابعة طيبة لكم.....