شاهد مواعيد مباريات اليوم على الخليج 365 - الاثنين, 4 مارس2019 ، الموافق 27جمادى الآخرة 1440

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ينطلق اليوم الاثنين, 4 مارس2019 ، الموافق 27جمادى الآخرة 1440 عدداً من المباريات القوية أبرزها مواجهة ليجانيس صاحب الأرض مع ليفانتي حيث تختتم منافسات الجولة 26 من الدوري الإسباني.

لقد شهد هذا الأسبوع تفوق برشلونة من مسابقة لا ليجا في الكلاسيكو على حساب ريال مدريد على ملعب سانتياجو بيرنابيو بنتيجة هدف مقابل لا شيء الذي سجله إيفان راكيتيتش، كما نجح فريق العاصمة أتلتيكو مدريد، في اختبار الأنويتا الصعب بتغلبه على ريال سوسييداد في عقر داره بهدفين دون مقابل عن طريق المهاجم الإسباني السابق لتشيلسي وريال مدريد و يوفنتوس، ، ألفارو موراتا.

أمافي الدوريات العربية، يلعب الأهلي، الذي عاد بقوة إلى المنافسة على لقب الدوري المصري إثر تحقيق العديد من الانتصارات في لقاءاته المؤجلة، ضد بتروجيت، في محاولة من مدربه مارتن لاسارتي مواصلة السير بنفس الوتيرة من الانتصارات وتشديد الخناق على الزمالك المتصدر، الذي تفوق يوم الأحد على بترو أتلتيكو الأنجولي بهدف نظيف، في مباراة لم تكن تقبل القسمة على إثنين بالنسبة لأبناء ميت عقبة.

وفي المغرب حيث البطولة الاحترافية اتصالات المغرب، ولقاء الوداد الرياضي ، حيث يتصدر جدول ترتيب المسابقة المحلية بفارق 15 نقطة عن أقرب ملاحقيه، اتحاد طنجة، مع المغرب التطواني الذي ما زال يقبع في المركز14 برصيد 21 نقطة.

أما في دوري أبطال آسيا، فيحل فريق الوحدة الإماراتي ضيفاً على بطل أوزبكستان، في حين يلعب كذلك الوصل الإماراتي مع النصر السعودي، ويستقبل بطل إيران فريق الزوراء العراقي ويتواجه الاتحاد السعودي بالريان القطري.

و تنطلق كذلك مجموعة من المباريات الهامة والمثيرة في مختلف الدوريات الأوروبية المحلية، وكذلك الدوريات العربية المشهورة فى مختلف الملاعب العالمية، حيث تتنافس فيها تلك الفرق على الفوز بالألقاب الرياضية المهمة ،.، كما يشهد اليوم مباريات قوية أخرى.

وإليكم الأن تقديم لجدول ومواعيد المباريات مضافا إليها التوقيت والقنوات الناقلة، ويتمنى موقع الخليج 365 لكم أفضل الأوقات في متابعتكم الكريمة لموقعنا المتواضع.

*دوري أبطال آسيا

-لوكوموتيف طشقند بطل أوزبكستان ضد الوحدة الإماراتي .. لوكوموتيف طشقند x الوحدة – 1:00 ظهرا على قناة beIN SPORTS HD 3

-الوصل الإماراتي ضد النصر السعودي .. الوصل x النصر – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN SPORTS HD 3

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-ذوب آهن اصفهان الإيراني ضد الزوراء العراقي .. ذوب آهن اصفهان x الزوراء – الساعة 5:30 مساء على قناة beIN SPORTS HD 2

-الاتحاد السعودي ضد الريان القطري .. الاتحاد x الريان – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN SPORTS HD 3

*الدوري الإسباني

-ليجانيس ضد ليفانتي .. ليجانيس x ليفانتي – الساعة 10:00 مساء على قناة beIN SPORTS HD 3

*مباريات الدوري التركي

-قاسم باشا x طرابزون سبور – الساعة 7:00 مساء على قناة beIN SPORTS HD 1

-بلدية آكهيسار سبور x ألانياسبور – الساعة 7:00 مساء على قناة beIN SPORTS HD 7

*الدوري المصري

-الأهلي ضد بتروجيت .. الأهلي x بتروجت – الساعة 7:00 مساء على قناة ON SPORT

يتمنى موقع فنون سبورت متابعة طيبة لكم.....