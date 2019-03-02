شاهد مواعيد أهم اللقاءات الرياضية اليوم الخميس 28 فبراير"شباط" 2019 على الخليج 365

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تنطلق اليوم الأحد, 24 فبراير"شباط" 2019 ، الموافق 19جمادى الآخرة 1440 عدداً من المباريات القوية بالتحديد في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية التي ستشهد مباراة نارية بين تشيلسي ومانشستر سيتي. حيث تنطلق مباريات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز وكذلك مباراة القمة بين ليفربول ومانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافولد، ثم آرسنال مع ساوثامبتون وذلك على ملعب الإمارات. فى الدورى الإنجليزى وتختتم مباريات الجولة 27 يوم الأحد المقبل،
و تنطلق كذلك مجموعة من المباريات الهامة والمثيرة في مختلف الدوريات الأوروبية المحلية، وكذلك الدوريات العربية المشهورة فى مختلف الملاعب العالمية، حيث تتنافس فيها تلك الفرق على الفوز بالألقاب الرياضية المهمة ،.، كما يشهد اليوم مباريات قوية أخرى.
كأس الرابطة الإنجليزية:
الكونفدرالية الإفريقية:
نكانا x أشانتي كوتوكو – الساعة 3:00 عصرا على قناة beIN SPORTS HD 1
جور ماهيا x نصر حسين داي – الساعة 3:00 عصرا على قناة beIN SPORTS HD 1
- الرجاء المغربي × نهضة بركان: الساعة الـ6:00 بتوقيت القاهرة عبر قناة بي إن سبورت 1 HD بصوت المعلق جواد بده الرجاء الرياضي x نهضة بركان – الساعة 6:00 مساءا على قناة beIN SPORTS HD 1
- النادي الصفاقسي × ساليتاس: في تمام الساعة الـ6:00 بتوقيت القاهرة عبر قناة بي إن سبورت 8 HD بصوت المعلق محمد بركات النادي الصفاقسي x ساليتاس – الساعة 6:00 مساءا على قناة beIN SPORTS HD 8
- زيسكو × الهلال: في تمام الساعة الـ6:00 بتوقيت القاهرة عبر قناة بي إن سبورت 7 HD بصوت المعلق سوار الدهب زيسكو يونايتد x الهلال – الساعة 6:00 مساءا على قناة beIN SPORTS HD 7
- الزمالك × بترو أتلتيكو: في تمام الساعة الـ9:00 بتوقيت القاهرة عبر قناة بي إن سبورت 1 HD بصوت المعلق محمد فوزي الزمالك x بيترو أتلتيكو – الساعة التاسعة مساءا على قناة beIN SPORTS HD 1
- النجم الساحلي × إينوجو رينجرز: في تمام الساعة الـ9:00 بتوقيت القاهرة عبر قناة بي إن سبورت 7 HD بصوت المعلق نوفل الباشي النجم الساحلي x إينوجو رينجرز – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN SPORTS HD 7
حسنية أغادير x أوثو دويو – الساعة 9:00مساءا على قناة beIN SPORTS HD 8
الدوري الانجليزي:
- آرسنال × ساوثهامبتون: في تمام الساعة الـ4:05 بتوقيت القاهرة عبر قناة بي إن سبورت 7 HD بصوت المعلق خالد الغول آرسنال x ساوثهامتون – الساعة 4:00 عصرا على قناة beIN SPORTS HD 7
- مانشستر يونايتد × ليفربول: في تمام الساعة الـ4:05 بتوقيت القاهرة عبر قناة بي إن سبورت 2 HD بصوت المعلق علي محمد علي مانشستر يونايتد x ليفربول – الساعة 4:00 عصرا على قناة beIN SPORTS HD 2
الدوري الاسباني:
ليجانيس x فالنسيا – الساعة الواحدة ظهرا على قناة beIN SPORTS HD 3
أتلتيكو مدريد x فياريال – الساعة الخامسة والربع مساءا على قناة beIN SPORTS HD 3
بلد الوليد x ريال بيتيس – الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN SPORTS HD 3
ليفانتي × ريال مدريد: في تمام الساعة الـ9:45 بتوقيت القاهرة عبر قناة بي إن سبورت 3 HD بصوت المعلق خليل البلوشي ليفانتي x ريال مدريد – الساعة العاشرة إلا ربع مساءا على قناة beIN SPORTS HD 3
سامبدوريا x كالياري – الساعة الواحدة والنصف ظهرا على قناة beIN SPORTS HD 4
كييفو فيرونا x جنوى – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN SPORTS HD 4
ساسولو x سبال – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN SPORTS HD 4
- بولونيا × يوفنتوس: في تمام الساعة الـ4:00 بتوقيت القاهرة عبر قناة بي إن سبورت 4 HD بصوت المعلق خالد الحدي بولونيا x يوفنتوس – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN SPORTS HD 4
- بارما × نابولي: في تمام الساعة الـ7:00 بتوقيت القاهرة عبر قناة بي إن سبورت 4 HD بصوت المعلق محمد الكواليني بارما x نابولي – الساعة السابعة مساءا على قناة beIN SPORTS HD 4
- فيورنتينا × إنتر ميلان: في تمام الساعة الـ9:30 بتوقيت القاهرة عبر قناة beIN SPORTS HD 2 FR
فيورنتينا x انتر ميلان – الساعة التاسعة والنصف مساءا على قناة beIN SPORTS HD 4
الدوري الألماني:
هانوفر 96 x آينتراخت فرانكفورت – الساعة الرابعة والنصف عصرا على قناة beIN SPORTS HD5
بروسيا دورتموند × باير ليفركوزن: في تمام الساعة الـ7:00 بتوقيت القاهرة عبر قناة بي إن سبورت 5 HD بصوت المعلق أحمد البلوشي بوروسيا دورتموند x باير ليفركوزن – الساعة السابعة مساءا على قناة beIN SPORTS HD 5
الدوري الفرنسي :
نانت x بوردو – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN SPORTS HD 6
مونبلييه x ستاد ريمس – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN SPORTS HD 6
تولوز x كان – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN SPORTS HD 6
رين x مارسيليا – الساعة السادسة مساءا على قناة beIN SPORTS HD 6
موناكو x ليون – الساعة العاشرة مساءا على قناة beIN SPORTS HD 6
- الجونة × الأهلي: في تمام الساعة الـ4:00 بتوقيت القاهرة عبر قناتي أون سبورت والنيل للرياضة
- بيراميدز × المقاولون العرب: في تمام الساعة الـ7:00 بتوقيت القاهرة عبر قناتي أون سبورت والنيل للرياضة