شاهد مواعيد أهم اللقاءات الرياضية اليوم الخميس 28 فبراير"شباط" 2019 على الخليج 365

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تنطلق اليوم الأحد, 24 فبراير"شباط" 2019 ، الموافق 19جمادى الآخرة 1440 عدداً من المباريات القوية بالتحديد في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية التي ستشهد مباراة نارية بين تشيلسي ومانشستر سيتي. حيث تنطلق مباريات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز وكذلك مباراة القمة بين ليفربول ومانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافولد، ثم آرسنال مع ساوثامبتون وذلك على ملعب الإمارات. فى الدورى الإنجليزى وتختتم مباريات الجولة 27 يوم الأحد المقبل،

و تنطلق كذلك مجموعة من المباريات الهامة والمثيرة في مختلف الدوريات الأوروبية المحلية، وكذلك الدوريات العربية المشهورة فى مختلف الملاعب العالمية، حيث تتنافس فيها تلك الفرق على الفوز بالألقاب الرياضية المهمة ،.، كما يشهد اليوم مباريات قوية أخرى.