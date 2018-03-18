بالفيديو| "وصلة رقص" لنرمين الفقي على أنغام "اه لو لعبت يا زهر"

قدمت الفنانة نرمين الفقي، "وصلة رقص" على نغمات أغنية "اه لو لعبت يا زهر"، خلال الحلقة الثامنة والخمسون من مسلسل "أبو العروسة"، الذي يعرض على شاشة "dmc دراما"، في مشهد جمعها بالفنان مدحت صالح الذي يجسد شخصية "جابر" زوج الدكتورة عبير التي تجسدها النجمة نرمين الفقي، والذي يطلب منها أن ترقص له.

يذكر أن مسلسل "أبو العروسة" من بطولة سيد رجب وسوسن بدر ورانيا فريد شوقي، ويقدم دراما تدور حول المشكلات المثارة داخل الأسرة بين الآباء والأبناء، نظرًا لاختلاف الأجيال والتطور الكبير الذي طرأ على المجتمع، ويركز المسلسل على الطبقة الوسطى والتحولات التي أصابتها، وشخصية الموظف المصري وكيف تغيرت فى الفترة الأخيرة.

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