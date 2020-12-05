هيفاء وهبي بالسيجارة في أحدث جلسة تصوير

لايف ستايل

نشرت الفنانة هيفاء وهبي، صورة جديدة لها من جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت هيفاء، وهي ترتدي فستانا برتقالي اللون من تصميم Alexandre Vauthier، وتضع سيجارة في فمها خلال جلسة التصوير.

وكانت ذكرت زينب فياض ابنة الفنانة هيفاء وهبي، أن الشخصية الأقرب إليها من الفنانات هي والدتها.

وأضافت خلال تسجيل صوتي لبرنامج "ET بالعربي"، أن من تعبر عنها بأغانيها هي الفنانة إليسا، ومن تحب شخصيتها وعفويتها هي الفنانة أحلام، أما الأقرب لشخصيتها وصفاتها هي والدتها الفنانة هيفاء وهبي.

ورفضت "زينب" الحديث عن الصلح مع والدتها، مشيرة إلى أن هذه الأمور خاصة للغاية، ولكنها متفائلة بكل ما يحدث في حياتها، ومن الممكن أن تحمل الأيام المقبلة، أخبارًا سارة فيما يخص هذا الشأن.

وفي تصريحات سابقة لها تحدثت زينب فياض، حول ما تردد في الفترة الأخيرة حول تصالحها مع والدتها، بعد قطيعة طويلة بينهما.

وجاءت تلك التفسيرات بعدما نشرت مقطع فيديو يجمعها بابنتها دانييلا، عبر حسابها على إنستجرام، وهما يغنيان أغنيتها "توتة"، وتحدثت الابنة مع برنامج "ET بالعربي"، المذاع على فضائية "إم بي سي 4"، قائلة إنها دائمًا تنشر هذه الفيديوهات الطريفة مع ابنتها.

وعن علاقتها مع والدتها، أوضحت زينب: "يكفيني أن نيتي وصلت للشخص المعني.. ويسعدني الكلام الجيد حول هذا الأمر، لكن هناك بعض الأشخاص سرحوا بمخيلتهم بعيدا وبدأوا في تحليل كلمات الأغنية وتطبيقها على حياتي الشخصية، وهذا الأمر صدمني كثيرا".