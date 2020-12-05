ريا ناعمة وكارول سماحة ساحرة.. إطلالات النجمات في ثالث أيام مهرجان القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تصوير- محمود عبد الناصر

انطلقت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، مساء الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.

وعلى السجادة الحمراء لحفل الافتتاح، تتألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي تخطف الأضواء وتُصبح حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي الألبوم المرفق بالأعلى جمعنا لكم أبرز إطلالات النجمات في اليوم الثالث من مهرجان القاهرة السينمائي:

-بسنت شوقي:

ارتدت "بسنت" جامبسوت باللون الكحلي الغامق، من قماش الساتان وجاء الجامبسوت مفتوحاً من منطقة الصدر والأكتاف، ونسقت مع الإطلالة كلاتش باللون السيلفر، وإكسسوارات بسيطة مكونة من حلق طويل سيلفر وإسوار من نفس اللون،واعتمدت تسريحة شعر " ذيل الحصان" المرفوع.

-جميلة عوض:

وارتدت فستاناً قصيرا باللون الأسود، مزود بأكمام، وتميز الفستان بوجود حزام عند منطقة الصدر، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود، وحذاء بنفس اللون، واعتمدت مكياجا هادئا، واختارت تسريحة الشعر الكلاسيكية.

-نسرين طافش:

ارتدت فستاناً قصيرا، باللون الأسود، مزينا من الأطراف بشرائط باللون الأبيض، وأزرار باللون النحاسي، ونسقت مع الإطلالة إكسسوارات ماسية مكونة من أقراط ناعمة، واختارت كلاتش وحذاء كلاسيكي باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا، إذ ركزت على رسمة العيون السموكي، وأحمر شفاه صارخ.

-منة جاب اللة زوجة الفنان أمير شاهين:

ارتدت منة فستاناً قصيرا متعدد الألوان مزيج من الأبيض والأسود والكافيه، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وكلاتش باللون الذهبي، واعتمدت منة مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع.

-كارول سماحة:

ارتدت "كارول" فستاناً طويلا، باللوني الأسود والسيلفر بدون أكمام وجاء الفستان مكشوفاً من منطقة البطن،ونسقت مع الإطلالة كلاتش من نفس لوني الفستان، واعتمدت تسريحه شعر ويفي، ومكياجاً هادئاً.

-بشرى:

ارتدت فستاناً طويلا، باللوني الأبيض والأسود، مزينا برسومات هندسية، بقصة الأميرات، ونسقت مع الإطلالة إكسسوارات ماسية ناعمة، واختارت تصفيفة الشعر الويفي المنسدل على الجانبين، مع ماكياج قوي بدرجات الألوان الترابية، إذ ركزت على رسمة العيون السموكي، مع أحمر شفاه لامع.

-ريا أبي راشد:

ارتدت بلوزة باللون الأسود مصنوعة من قماش المخمل، مزودة بأكمام وفتحة صدر، ونسقت معها بنطلون أبيض، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

-بوسي:

ارتدت بدلة باللون الأسود مرصعة بالتطريزات من الصدر والأكتاف، مع توب من نفس اللون، بأكمام مزودة بالفراء عند منطقة المعصم وفتحة صدر، ونسقت معها "كلاتش" باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قوياً، مع تسريحة شعر "كعكة" مرتفعة وغرة منسدلة.

-أمينة خليل:

ارتدت بدلة باللون الأسود مرصعة بالتطريزات من الصدر والأكتاف، مع توب من نفس اللون، بأكمام مزودة بالفراء عند منطقة المعصم وفتحة صدر، ونسقت معها "كلاتش" باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قوياً، مع تسريحة شعر "كعكة" مرتفعة وغرة منسدلة.

-ليلى علوي:

ارتدت "ليلي" بلوزة باللون الأسود من قماش الساتان، مع جيبة من نفس اللون وجاءت الجيبة شفافة من الأسفل، ونسقت مع الإطلالة إكسسوارت بسيطة مكونة من عقد وحلق سيلفر، مع حقيبة "كلاتش" سوداء صغيرة، وأعتمدت مكياجاً قوياً، وتركت شعرها منسدلاً.

-إلهام شاهين:

ارتدت إلهام فستان طويل باللون الأوف وايت، مزود بأكمام، وفتحة عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.