ناعمة.. إيمان العاصي بجامبسوت أسود في ثالث أيام مهرجان القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_شيماء مرسي

تصوير_ محمود عبد الناصر

ظهرت الفنانة إيمان العاصي خلال حضورها فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 42، بفستان أسود.

ارتدت جامبسوت باللون الأسود، مزود بأكمام، وتميز

الفستان بوجود فتحة عند منطقة الخصر.

ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك شعرها منسدلا.

وانطلق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.

وعلى السجادة الحمراء لحفل الافتتاح، تتألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي تخطف الأضواء وتُصبح حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.