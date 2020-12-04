فستان بـ30 ألف دولار يثير الجدل قبل نقل المومياوات الملكية لمتحف الحضارة

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أثارت صورة مسربة من بروفات حفل نقل المومياوات الملكية المنتظر خروجها من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط حالة من الجدل، بعد أن نشرتها الموديل علياء هيكل، على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وهي ترتدي زيا فرعونيا وعقبت "ملكة مصر فستان تصل قيمته لـ30 ألف دولار".

مصر تستعد لنقل المومياوات الملكية

وتستعد مصر للحدث العالمي الضخم وهو نقل المومياوات الملكية في موكب ملكي ضخم يليق بملوك مصر القديمة وبعظمة التاريخ المصري القديم يشهده العالم أجمع، حيث يتم نقل 22 مومياء من المتحف المصرى بالتحرير إلى مكان عرضهم الدائم بالمتحف القومى للحضاره المصرية الموكب الملكى "مهيب" حيث يظهر جزء بسيط من الاحتفالية التى ستبهر العالم كله، مشيره إلى أن الاحتفالية ستليق بعظمه أجدادنا وملوكنا الذين شرفونا فى التاريخ الماضى وعظمة وعراقة الحضارة المصرية القديمة".

ويشبه الفستان المثير للجدل فستانا ارتدته المطربة العالمية "كاتي بيري" في فيديو مصر لأغنية لها عن الحضارة المصرية باستثناء أن الجزء السفلي من الفستان بالنسخة المصرية به بطانة وهو ما كان محل سخرية مواقع التواصل خاصة وأنه جاء بعد أيام من حادث فتاة سقارة التي ارتدت زيا فرعونيا اعتبره البعض خارج عن العادات المصرية فيما اعتبره البعض الآخر زيا فرعونيا مماثلا لأزياء المرأة قديما مشيرين إلى أن فستان الموكب لا يحمل لمحات فرعونية ولكنة أقرب للزي الفرعوني.

تعرف على خط سير نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة بالفسطاط

وسيتحرك الموكب الملكي للمومياوات من ميدان التحرير يتقدمه الموسيقى العسكرية حيث يتم رفع الستار عن المسلة الفرعونية لتتجه إلى كورنيش النيل، حيث نشاهد توحيد لون دهانات وجهات العمارات الواقعة في طريق السير بنقل المومياوات، بحيث يكون خروج الحدث أمام العالم بشكل راقٍ عالمي، يليق بتاريخ الحضارة المصرية القديمة، لتصل المومياوات إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية ويستقبلها أوركسترا سيمفوني بقيادة المايسترو نادر عباسي.