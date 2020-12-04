الامارات | بالصور.. الإمارات تتزين في اليوم الوطني الــ49

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شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. الإمارات تتزين في اليوم الوطني الــ49 والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لم يخلُ شارع أو بيت من الاحتفال والبهجة، عمّت الأفراح قلوب ووجوه وبيوت الإماراتيين والمقيمين في اليوم الوطني 49 لدولة الإمارات، مستذكرين إنجازات ونجاحات هذه الدولة على أكثر من صعيد، وتقدّمها الذي طاولت فيه أعرق البلدان وأقدم الدول، حتى بات يشار إلى الإمارات في كل محفل، وبكل أفعال التفضيل وعبارات الانبهار والإعجاب.
كاميرات المصورين في «الإمارات اليوم» جابت مدن ومناطق الدولة لترصد هذه الاحتفالات ومظاهر البهجة.
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