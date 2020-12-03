أجمل إطلالات النجمات في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 ديسمبر 2020 07:43 مساءً - خطفت العديد من النجمات المصريات والعرب الأنظار على السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي أمس الأربعاء، حيث اعتمدن إطلالات مميزة وأنيقة، أصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي لساعات طويلة.

وفي هذا الألبوم، جمعت لكِ "الخليج 365.نت" أبرز إطلالات نجمات حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الجديدة للعام 2020:



منى زكي

منى زكي مع زوجها وابنتها



اختارت منى زكي إطلالة أنيقة لحضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي شهد تكريمها، كما ظهرت خلاله أيضاً ابنتها لي لي لأول مرة على السجادة الحمراء منذ ولادتها في بداية الألفينيات.

واعتمدت منى زكي فستاناً مميزاً باللون النبيتي، من قماش المخمل الأنيق، الذي صُمم بتصميم الكب مع تنورة بتصميم حورية البحر ذات شق أمامي، إضافة إلى كم طويل يغطي أحد الذراعين.

واعتمدت منى زكي مع هذه الإطلالة الأنيقة تسريحة شعر منسدل، مع مكياج سموكي خفيف.

تابعي المزيد : رانيا يوسف تسخر من شائعات غيابها عن افتتاح مهرجان القاهرة: انتظروني أنا مش جاي



ريا أبي راشد

ريا أبي راشد



كعادتها تحرص الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد على الظهور بإطلالات مميزة على السجادة الحمراء في المهرجانات العالمية.

وفي حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، اطلت ريا أبي راشد بفستان أسود من التول المنفوش، المُطرز بالورود الملونة، لمصمم الأزياء اللبناني الشهير زهير مراد، وهو الفستان المُصمم من تنورة منفوشة بتصميم A Line، مع توب بدون أكمام.

واعتمدت ريا أبي راشد مع هذه الإطلالة الأنيقة، تسريحة شعر ويفي، مع مكياج ناعم بدرجات اللون الوردي.

تابعي المزيد : افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بكلمات مؤثرة لمنى زكي ووحيد حامد



ياسمين صبري

ياسمين صبري



اختارت الممثلة المصرية ياسمين صبري حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بفستان أسود للمصمم اللبناني جان بيار خوري، وهو فستان ذي تنورة منفوشة مُصممة من الفرو، مع توب بتصميم كب مُطرز بالخرز اللامع، إضافة إلى قفازات طويلة لليدين تصل حتى أعلى الكوع، مُصممة من المخمل الأسود.

واعتمدت ياسمين صبري مع هذه الإطلالة عقد وسوار من الألماس الأبيض، مع خاتم زواجها الماسي الفخم، فيما اختارت لشعرها تسريحة شعر منسدل مع أطراف ويفي وغرة جانبية، وطبقت مكياج سموكي ناعم.

تابعي المزيد : افتتاح الدورة ال 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الليلة بإجراءات احترازية مشددة



درة

درة



في الظهور الأول بعد زواجها من رجل الأعمال المصري هاني سعد، ظهرت درة بفستان أنيق خطف الأنظار، وهو فستان باللون الأزرق بتصميم الكب ذي تنورة منفوشة بتصميم الكشكش، أما التوب فتم تصميمه من قماش المخمل الأزرق، مع رقبة ذات تصميم حرف V، صُممت على شكل قطعة من القماش التي تشبه الإسكارف، الذي يتصل بطرف التوب بأناقة.

واعتمدت درة مع هذه الإطلالة تسريحة ذيل الحصان مع البف، إضافة إلى غرة مقسمة من المنتصف تنسدل بحرية على جانبي الوجه، فيما طبقت مكياج سموكي ثقيل بدرجات النيود، كما اعتمدت مجوهرات أنيقة مُصممة من الألماس الأبيض.

تابعي المزيد : إيمان العاصي سعيدة بالمشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي بفيلم رعب



هنا الزاهد

هنا الزاهد



حضرت الممثلة المصرية هنا الزاهد حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي هذا العام برفقة زوجها الممثل والمؤلف أحمد فهمي، حيث اختارت إطلالة مميزة بفستان أنيق صُمم من القماش المُطرز بالخرز اللامع، للمصمم سامو هجرس، وهو الفستان الذي تم تصميمه من توب ذي أكتاف عريضة وأكمام طويلة، وفتحة بطن، أما التنورة فجاءت بتصميم حورية البحر، مع شق أمامي يكشف أحد الساقين، إضافة إلى ذيل طويل.

واعتمدت هنا الزاهد مع هذه الإطلالة، تسريحة شعر منسدل، مع مكياج سموكي ناعم بدرجات النيود.

تابعي المزيد : منى زكي تفوز بجائزة فاتن حمامة: نموذج مثالي للمرأة في السينما



داليا البحيري

داليا البحيري مع المصمم هاني البحيري



سيطر المخمل على تصميمات فساتين نجمات القاهرة السينمائي، حيث اختارته داليا البحيري لفستانها الأنيق المُصمم من المخمل الأخضر الداكن، والذي قام بتصميمه مصمم الأزياء المصري هاني البحيري.

ويتميز الفستان بتصميم أنيق يجمع بين المخمل الأخضر الداكن، الذي صُمم منه أحد أحد جانبي الفستان، على شكل كم طويل وكب ينسدل خلف الظهر، مع حزام رفيع على الخصر، وتنورة طويلة ذات شق أمامي، أما الجانب الآخر من الفستان فهو مُصمم من توب ذي أكتاف ساقطة من التول الأخضر المُطرز بالخرز اللامع، إضافة إلى تنورة قصيرة من نفس القماش المُطرز، تغطي جزء من الساق التي يكشفها الشق الأمامي.

واعتمدت داليا البحيري مع هذا الفستان تسريحة شعر بف ذات غرة منسدلة على جانبي الوجه، إضافة إلى مكياج سموكي ثقيل بدرجات ترابية.

تابعي المزيد : لقاء الخميسي تشكو من "تنمر" جمهورها بعد إطلالتها الأخيرة



بسمة

بسمة



كعادتها تختار الممثلة المصرية بسمة أجمل الإطلالات على السجادة الحمراء للمهرجانات الفنية، فبعد العديد من الإطلالات الأنيقة التي ظهرت بها خلال حفل فعاليات مهرجان الجونة بدورته السابقة خلال شهر أكتوبر الماضي، اختارت بسمة إطلالة خطفت الأنظار على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي، حيث اعتمدت فستاناً مُصمما من المخمل النبيتي مع قماش التفته الذي يحمل نفس اللون.

وصُمم فستان بسمة بتنورة أنيقة ذات شق أمامي، مع صدر من التفته وتصميم One Shoulder، إضافة إلى حزام عريض على الخصر، وتنورة إضافية ذات ذيل طويل، صُممت أيضاً من قماش التفته ذي اللون النبيتي.

واعتمدت بسمة مع هذا الفستان، تسريحة شعر ويفي منسدل، مع مكياج سموكي بألوان ترابية، إضافة إلى مجوهرات ذهبية أنيقة من الذهب الأصفر.

تابعي المزيد : إطلالات "قديمة" وصادمة للجمهور بمهرجان القاهرة الأربعين



منة شلبي

منة شلبي

حضرت النجمة المصرية منة شلبي حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بإطلالة ناعمة ومميزة، حيث اختارت فستاناً أنيقاً من المخمل الأسود، بتصميم كب مع تنورة ذات شق أمامي، وتطريز أنيق من الكريستال اللامع على أحد جانبي الصدر، إضافة إلى تطبيق نفس التطريزات أعلى الشق الأمامي للتنورة.

واختارت منى شلبي مع هذه الإطلالة الناعمة، تسريحة شعر ويفي ذات غرة جانبية، مع مكياج نيود مميز، إضافة إلى مجوهرات أنيقة من الألماس.

تابعي المزيد : نجمات حالفهن الحظ بإطلالات راقية في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الأربعين



نيللي كريم

نيللي كريم



اختارت نيللي كريم الظهور على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي، بإطلالة عصرية خاطفة للأنظار، حيث اعتمدت فستاناً قصيراً مُصمماً من الشيفون الأسود المبطن، بتصميم One Shoulder، وخصر ذي تصميم عريض من الجلد الأسود، مع تنورة إضافية طويلة منسدلة ذات ذيل طويل، فيما نسقت مع هذا الفستان حذاء بوت ذي رقبة عالية من المخمل الأسود.

واعتمدت نيللي كريم مع هذه الإطلالة، تسريحة ذيل الحصان المرفوع مع البف، إضافة إلى مجوهرات ذهبية، ومكياج نيود ناعم.

تابعي المزيد : افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بالدموع والملابس السوداء



أمينة خليل

أمينة خليل



بإطلالة ناعمة وأنيقة، حضرت الممثلة المصرية أمينة خليل حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، حيث اعتمدت فستاناً صُمم من قماش التفته ذي اللون البرتقالي، بتصميم يتكون من تنورة ذات شق أمامي، وتوب بحمالات وظهر مكشوف، مع تنورة إضافية طويلة، تتزين على الظهر بفيونكة عريضة بنفس لون الفستان.

واختارت أمينة خليل مع هذه الإطلالة، تسريحة شعر كعكة منخفضة، مع مكياج سموكي، وطقم من المجوهرات الفخمة، صُمم من الألماس الأبيض.

تابعي المزيد : غضب الفنانين وسوء التنظيم يخيمان على مهرجان القاهرة السينمائي