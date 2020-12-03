ماسك القرفة والعسل والحليب للبشرة ستبهرك نتائجه

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 ديسمبر 2020 07:43 مساءً - مع تغيرُّ كل مرحلة من مراحل الحياة، تتغير البشرة، وتتسبب العديد من والعوامل في جعلها تبدو بلونٍ باهت وغير مُشرق، وحيث أنَّ البشرة تُؤثِّر بشكل مباشر في الجمال بشكلٍ أساسيّ، فهي تحتاج إلى العناية بشكل يومي والإهتمام؛ لتعزيز صحَّتها، وجَعْلها صحية، شابَّة ومُشرقة. ويجب أن تكون طريقة العناية بالبشرة مناسبة لحاجاتها المتغيِّرة. ويُمكن لأيِّ إمرأة إبراز جمالها من خلال بَذْل بعض من الجُهد، حتى تظهر بشرتها بمظهرٍ جميلٍ. فالبشرة الصحيّة تجعل المرأة تبدو أصغر سناً، كما أنّ للماسكات الطبيعيّة دورٌ فعّال في إعادة النضارة والجمال لبشرتك؛ إذ تعمل على تحفيز تدفق الدم، وإزالة السموم من البشرة، والعمل على التقشير اللطيف لخلايا الجلد الميتة، وكذلك ترطيبها، وتهدئة الالتهاب.

ولأن "الخليج 365.نت" يهتم بجمالك، يقدّم لك ماسك القرفة والعسل والحليب للعناية ببشرتك وفوائده المُذهلة، في السطورالآتية:

فوائد ماسك القرفة والعسل والحليب للبشرة

يتميّز ماسك القرفة والعسل والحليب بفوائد جمالية جمّة

للحصول على بشرةٍ مُتوهِّجة، جميلة ومتألقة؛ طبٌّقي هذا الماسك الطبيعي:

تعتمد شركات مستحضرات التجميل في كثير من خطوط الإنتاج لديها على الحليب ومنتجاته؛ حيث انَّ حمض اللبنيك الموجود في الحليب يُساعد في الحفاظ على مستوى الرطوبة في الجلد، وتبييض التصبغات، وتحسين قوام الجلد ومظهر التجاعيد، كما يساعد في علاج حالات حب الشباب وفعّال في تليين البشرة الجافة والمتشققة.

ويُعتبر كلٌّ من العسل والقرفة مزيج العجائب للبشرة ولكل منهما فوائد صحية متعددة، ولهذا فإنّ الجمع بينهما يزيد من هذه الفوائد، وأهمها:

تخفيف تشققات الجلد وزيادة رطوبة البشرة.

تغذية البشرة؛ لاحتوائهما على عناصر مختلفة كالفيتامينات والمعادن التي تحتاجها البشرة، وتسهيل إنتاج الكولاجين.

تقشير الخلايا الميّتة للبشرة وتجديدها للحصول على بشرةٍ ناعمة، وزيادة نقائها وبريقها.

زيادة إشراق البشرة، وحيويتها ونضارتها، والتخلص من حب الشباب.

مكافحة الهالات السوداء تحت العين؛ لاحتوائهما على مواد تزيد مستويات الكولاجين في الجلد.

تأخير ظهور علامات التقدم بالسن، كالكلف، والتجاعيد، والترهلات، وشدّ البشرة.

علاج حساسية البشرة وأعراضها كالاحمرار.

معالجة الرؤوس السوداء، والبثور، والكلف.

علاج حب الشباب، والتي تُعدّ من أهم فوائد خلط العسل والقرفة؛ حيث يمتلك كلاهما قدرةً على قتل البكتيريا التي تُسبّب الالتهابات في المسامات.

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ماسك القرفة والعسل والحليب لتوحيد لون البشرة

يُساعد هذا الماسك في توحيد لون البشرة ومنحها النضارة والإشراق

يُعدّ العسل من المضادات الحيوية الطبيعية التي تُنقي البشرة من الأوساخ، والرؤوس السوداء، كما يُفيد في ترطيب البشرة، وشدّ المسام، أمّا القرفة فإنّها تحتوي على خصائص مضادة للميكروبات، تساهم في إزالة الأوساخ، والزيوت الزائدة، وتمنع الرؤوس السوداء.

المُكوِّنات:

ملعقة صغيرة من القرفة.

ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.

ملعقتان كبيرتان من العسل الأبيض.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيلا.

طريقة التحضير والإستخدام:

إخلطي المُكوِّنات جيداً.

ضعي المزيج على البشرة، واتركيه مدّة ربع ساعة، ثمّ اغسلي وجهك بماءٍ فاتر.



ماسك العسل والحليب لتقشير البشرة

ماسك العسل والحليب لتقشير البشرة وإزالة الخلايا الميتة

يُضفي العسل إشراقة للبشرة، ويجعلها تبدو متألقة ولامعة، ويحتوي الحليب على حمض اللاكتيك، المعروف بأنه مقشر طبيعي معتدل، حيث يتم امتصاصه بسهولة في بشرتك، ويزيل خلايا الجلد الميت بلطف.

المُكوِّنات:

ملعقة من العسل.

ملعقة من الحليب.

طريقة التحضير والإستخدام:

اخلطي المُكوِّنات جيداً، وضعي المزيج على الرؤوس السوداء لمدة 10 -15 دقيقة، ثم قومي بتقشير الماسك ببطء.



ماسك القرفة والعسل للرؤوس السوداء

يُعدّ ماسك القرفة والعسل علاجًا فعّالًا لإزالة الرؤوس السوداء

يمتلك هذا الماسك خصائص مضادة للجراثيم التي تعتبر حاسمة لعلاج البشرة المعرضة للرؤوس السوداء، كما يقوم بإزالة خلايا الجلد الميتة والبكتيريا والزيوت من الجلد، ويقلص المسام.

المُكوِّنات:

ملعقة واحدة من العسل.

ملعقة واحدة من القرفة .

طريقة التحضير والإستخدام:

ضعي المُكوِّنات في وعاء، واخلطيهم معاً، وضعي المزيج على أماكن وجود الرؤوس السوداء، واتركيه لمدة 20 دقيقة، ومن ثم قومي بغسله.

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