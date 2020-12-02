إطلالات خطفت بها رانيا يوسف الأنظار في "القاهرة السينمائي": جرأة وتنوع

لايف ستايل

تنطلق اليوم فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 42، وفي كل مهرجان تتنوع إطلالات الفنانة رانيا يوسف، التي دائما ما تجعلها محط أنظار الجميع.

وفي الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي التي أقيمت العام الماضي، بدار الأوبرا المصرية، خطفت رانيا الأنظار بقوة عبر 3 إطلالات متباينة وجريئة، على مدار مشاركتها في الأيام الأولى من الفعاليات.

أطلت رانيا يوسف، بـ"توب" أبيض غير منقوش، مع اختيارها "جيب" قصيرة، تجمع بين الأبيض والأخضر، خلال حضورها "ريد كاربت" فيلم "سيدة البحر" في ثالث أيام المهرجان.

وفي ثاني أيام المهرجان، أطلت "رانيا" بفستان قصير وضيق، مكشوف الصدر، وذو أكمام طويلة، من دار الأزياء "بالمان"، مع اختيارها تسريحة شعر "انسيابية"، ومكياج "سموكي".

وجاءت الإطلالتين، عقب إثارتها للجدل، بأزيائها الجريئة في حفل الافتتاح، مرتدية فستان أسود مكشوف من الظهر، لكنها كان طويلا، وذو أكمام ممتدة حتى المعصمين، وسط تفاعل واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وقتها، ما جعلها تتصدر محرك البحث جوجل، وتريند تويتر.

تنطلق اليوم فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، إذ يشهد حفل الافتتاح عرض فيلم "الأب - The Father"، إخراج فلوريان زيلر، في عرضه الأول بالعالم العربي وإفريقيا، وبحضور عدد من صناعه، وتستمر فعاليات المهرجان حتى 10 ديسمبر المقبل.

الفيلم من إنتاج المملكة المتحدة وفرنسا، ويعد التجربة الأولى في السينما لمخرجه الكاتب الروائي والمسرحي الفرنسي فلوريان زيلر، الذي تحولت كثير من مسرحياته إلى أفلام سينمائية، من بينها "الأب" الذي كتب له السيناريو كريستوفر هامتون الحاصل على الأوسكار عن فيلمه "Dangerous Liaisons - علاقات خطرة".