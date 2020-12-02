الامارات | طفلة أميركية تولد من جنين مجمد لأكثر من 27 عاما

شكرا لقرائتكم خبر عن طفلة أميركية تولد من جنين مجمد لأكثر من 27 عاما والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في حدث أثار موجة من الاهتمام العالمي، ولدت طفلة من جنين تم تجميده لأكثر من 27 عاما. وحطمت الطفلة الأميركية الرقم القياسي العالمي لأكبر فجوة بين تجميد الجنين والولادة. ودخلت مولي إيفريت غيبسون، البالغة من العمر شهرا واحدا الآن، التاريخ بعد أن ولدت للأبوين تينا وبن في 26 أكتوبر الماضي ، بعد أن أمضت أكثر من 27 عاما مجمدة كجنين قبل نقلها إلى رحم والدتها في 10 فبراير من العام الجاري.

وحدد الوقت الذي يقضيه الجنين في الحفظ المجمد رقما قياسيا جديدا لأطول مدة تجميد لجنين على الإطلاق، وفقا لموظفي البحث في مكتبة جامعة تينيسي الطبية بريستون. وسجلت الرقم القياسي السابق أختها إيما رين جيبسون التي ولدت عام 2017.

وتم تجميد الجنين الذي ولدت منه إيما لأكثر من 24 عاما قبل ولادتها، حيث وقع تجميدها هي وأختها معا كأجنة، ما جعلهما شقيقتين وراثيتين كاملتين.

ووقع تجميد الجنين الذي نتج عنه لاحقا ولادة مولي، في 14 أكتوبر 1992، ثم تمت إذابته من قبل مديرة مختبر المركز الوطني للتبرع بالأجنة وعالمة الأجنة، كارول سومرفيلت، في 10 فبراير الماضي من هذا العام، ووقع نقله إلى رحم تينا بواسطة رئيس المركز الوطني للتبرع بالأجنة (NEDC) والمدير الطبي، الدكتور جيفري كينان في 12 فبراير. بحسب صحيفة "ميترو" الاميركية، وموقع " روسيا اليوم".

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