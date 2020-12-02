الامارات | جورج كلوني يكشف عن سر الحفاظ على تسريحة شعره

شكرا لقرائتكم خبر عن جورج كلوني يكشف عن سر الحفاظ على تسريحة شعره والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح الممثل الشهير جورج كلوني في الإبقاء على تسريحة شعره المفضلة، رغم إغلاق صالونات الحلاقة خلال تدابير الإغلاق لمكافحة وباء «كوفيد-19»، إذ إن النجم الهوليوودي يقصّ شعره الذي علاه المشيب بنفسه، بواسطة جهاز يعود للثمانينات، هو آلة حلاقة شفاطة.

وكشف الممثل الأميركي (59 عاماً) عن سرّه، الأحد الماضي، خلال مقابلة مع قناة «سي بي إس»: «أقصّ شعري بنفسي منذ الـ25 من العمر. وشعري كالقشّ يسهل قصّه، ولا مجال للخطأ».

وأضاف مبتسماً: «إنه استثمر منذ زمن بعيد في جهاز (فلووبي)، وهو آلة لقص الشعر مرفقة بشفاط، حققت رواجاً واسعاً في الثمانينات عبر المبيعات التلفزيونية في الولايات المتحدة».

وصرّح نجم مسلسل «إي آر» سابقاً، للصحافية التي بدا عليها التعجب: «مازلت أحتفظ بالجهاز، ولا يستغرق قصّ شعري أكثر من دقيقتين». وأجرى كلوني المقابلة، في إطار الحملة الترويجية لفيلمه الجديد «ذي ميدنايت سكاي».

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