كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 04:39 مساءً - تعاني كثيرات من النساء من مشكلة الهالات السوداء تحت العين، والتي تعود الى أسباب عديدة، وراثية وصحية وجسدية... فإذا كنت تبحثين عن حلّ سريع، الى حين تتمكّنين من معالجة الهالات السوداء سواء بالكريمات الفعالة أو الخلطات الطبيعية وغيرها، نرصد لك في هذا المقال، أفضل كونسيلر لإخفاء الهالات السوداء بشكل تام.



MAC Studio Fix 24-Hour Liquid Concealer

MAC Studio Fix 24 Hour Liquid Concealer



يعد هذا الكونسيلر من علامة ماك MAC، من أفضل أنواع الكونسيلر، فهو يدوم لأكثر من 24 ساعة، ويوفر لمسة نهائية غير لامعة كون تركيبته خالية من الزيوت، إضافة الى أنه لا يتكتل ولا يستقر في الخطوط الدقيقة إطلاقاً، والأهم أنه يخفي الهالات السوداء في محيط العين بشكل تام.

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Charlotte Tilbury Magic Away Concealer

Charlotte Tilbury Magic Away Concealer



إن هذا الكونسيلر من علامة شارلوت تيلبوري Charlotte Tilbury، بمثابة عصا سحرية، حيث أنه يعمل على إخفاء الهالات السوداء وكافة الشوائب حول العين، لمنحك نظرات متوهجة خلال ثوان، وذلك بفضل تركيبته التي توفر تغطية كاملة مع الحفاظ عل مظهر طبيعي مشعّ ومشرق.

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Yves Saint Laurent Touche Éclat High Cover Radiant Concealer

Yves Saint Laurent Touche Éclat High Cover Radiant Concealer



يتميز هذا الكونسيلر من علامة إيف سان لوران Yves Saint Laurent بتركيبته خفيفة الوزن التي توفر تغطية كاملة للهالات السوداء. ونظراً الى احتوائه على الكافيين، فهو يساعد أيضاً في التخفيف من التورم والانتفاخات تحت العين، كما يحافظ حمض الهيالورونيك الموجود في تركيبته في ترطيب وتنعيم محيط العين، إضافة الى الفيتامين E وخلاصة الآذريون اللذين يعززان عينيك بجرعة وقائية من مضادات الأكسدة.

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Nars Radiant Creamy Concealer

Nars Radiant Creamy Concealer



يلاقي هذا الكونسيلر رواجاً كبيراً بين فناني المكياج، كونه يعد خياراً رائعاً لجميع احتياجات محيط العين، وذلك بفضل مكوناته الرئيسية التي تشتمل بشكل أساسي على بودرة معدنية تضيء منطقة العين، وتخفي الهالات السوداء والعيوب في هذه المنطقة من الوجه.

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Lancôme Effacernes Waterproof Undereye Concealer

Lancôme Effacernes Waterproof Undereye Concealer



لقد صُمم هذا الكونسيلر من لانكوم Lancôme، لاستهداف الهالات السوداء تحت العين تحديداً، إضافة الى علامات التعب والإجهاد وقلة النوم مثل الانتفاخ وتفاوت لون البشرة، إضافة الى الخطوط الدقيقة والتجاعيد، كما أن تركيبته المقاومة للماء تدوم طويلاً ولا تتكتل.

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