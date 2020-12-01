سر تفتيح تحت الإبط بخلطات طبيعية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 04:39 مساءً - يعتبر سواد الإبط مشكلة محرجة تعانيها السيدة وتجد صعوبة في التخلص منها. ويعود سبب المشكلة إلى عوامل عدّة، منها تعرّض هذه المنطقة إلى أشعة الشمس، احتكاك الجلد بالملابس، كثرة التعرّق.. وغيرها.

تخلّصي من مشكلة السواد تحت الإبط من خلال اعتماد هذه الخلطات الطبيعية.



1- خلطة زيت الزيتون والليمون

خلطة زيت الزيتون



في وعاء نظيف، ضعي نصف ملعقة صغيرة من زيت الزيتون وأضيفي إليها ربع كوب من الملح الخشن، ونصف كوب من السكر وملعقة كبيرة من عصير الليمون. اخلطي المكوّنات جيّداً حتى تحصلي على مزيج متجانس. دلّكي منطقة الجلد المصابة بالسواد بهذا المزيج لمدة عشر دقائق. يمكنك تكرار العملية ثلاث مرات في الأسبوع.

2- عصير البطاطس

عصير البطاطس



اعصري حبة متوسطة من البطاطس وضعي العصير على منطقة الجلد المصابة بالسواد تحت الإبط، ودلكيها جيداً لمدة خمس دقائق. ثم دعي الجلد مبللاً بالعصير لمدة 20 دقيقة قبل أن تغسليه بالماء الدافئ والصابون ذات التركيبة الناعمة. اعتمدي هذه الوصفة مرتين في اليوم لتحلصي على نتيجة فعّالة.

3- قشور البرتقال

قشور البرتقال



ضعي قشور البرتقال في مكان معرّض لأشعة الشمس لمدة 5 أيام حتى تنشف جيداً، ثم اطحنيها للحصول على خليط يشبه البودرة. ضعي 4 ملاعق من بودرة الليمون في فنجان من ماء الورد مع ملعقة صغيرة من الحليب السائل، حرّكي المكوّنات جيداً حتى تصبح مزيجاً واحداً، ثم ضعيه منطقة الجلد المصابة بالسواد ودلّكيها لمدّة خمس دقائق. ارتدي المزيج على الجلد لمدة ربع ساعة حتى يمتصه جيداً قبل أن تغسليه بالماء البارد.

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