أقوى كريم لترطيب البشرة في الشتاء

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 04:39 مساءً - خلال الشتاء، يحتاج روتين العناية بالبشرة الى بعض التعديلات، خصوصاً بالنسبة الى كريمات ترطيب البشرة، أي استبدال الكريمات المرطبة للبشرة الصيفية بخيارات أكثر ثراءً لمكافحة آثار الهواء البارد والجاف وأجهزة التدفئة وغيرها... انطلاقاً من ذلك، نرصد لك في هذا المقال أفضل كريم لترطيب البشرة في الشتاء مع مكونات قوية مثل حمض الهيالورونيك والريتينول والنياسيناميد، لتحافظي على بشرة ناعمة كالحرير خلال الأجواء الباردة.



Fenty Skin Instant Reset Overnight Recovery Gel Cream

Fenty Skin Instant Reset Overnight Recovery Gel Cream



إنه كريم ليلي يمد البشرة بجميع احتياجاتها من المرطبات، فهو غني بحمض الهيالورونيك وزيت البطيخ الغني بمضادات الأكسدة، والنياسيناميد. كما يتميز بتركيبته الخفيفة التي تنساب على البشرة لتمتصها بسهولة.

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Clé de Peau Beauté Volumizing Supreme Cream

Clé de Peau Beauté Volumizing Supreme Cream



إذا كنت تبحثين عن خيار فاخر، فإن كريم الترطيب هذا يفي بالغرض، فتركيبته حريرية تنساب على بشرة الوجه لتحافظ على ترطيب البشرة لمدة تصل الى 24 ساعة. كما أنه غني بمستخلص الجرجير الذي يعزز من إنتاج الكولاجين، مما يساعد في ملء الخطوط الدقيقة والتخفيف من التجاعيد.

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Clinique Moisture Surge Intense 72H Lipid-Replenishing Hydrator

Clinique Moisture Surge Intense 72H



يحافظ كريم الترطيب هذا من كلينيك، عل رطوبة البشرة لفترة طويلة تمتد لأكثر من 72 ساعة، فهو غني بحمض الهيالورونيك والسيكا اللذين يعملان عل ترطيب البشرة الجافة بشكل مكثف. كذلك، يشتمل على ماء الصبار والكافيين المنشط الذي يعزز إنتاج الدهون القابلة للتجديد التلقائي، فيساعد البشرة عل ترطيب نفسها والحفاظ عل رطوبتها من الداخل.

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Honest Beauty The Daily Calm Lightweight Moisturizer

Honest Beauty The Daily Calm Lightweight Moisturizer



يعد كريم ترطيب الوجه هذا علاجاً رائعاً للبشرة الجافة والمتعبة خلال الشتاء، بفضل احتوائه على حمض الهيالورونيك، والألانتوين المثالي للبشرة الحساسة، حيث يعمل على تقليل علامات التهيج والاحمرار. وعلى رغم تركيبته الخفيفة، إلا أنه يغوص في الجلد ليرطبه في الأعماق من دون أن يثقله.

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Olay Regenerist Retinol24 Max Night Hydrating Moisturizer

Olay Regenerist Retinol24 Max Night Hydrating Moisturizer



إنه مزيج قوي من الببتيدات والفيتامين B3 والبروبيونات والريتينل والريتينول، التي تعمل على ترطيب وتهدئة البشرة وتعزيز إنتاج الكولاجين في الجلد، مما يجعله خياراً رائعاً للبشرة الجافة والحساسة في الشتاء.

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