"مؤدبة زيادة عن اللزوم".. 9 تصريحات مثيرة للجدل لرانيا يوسف

علاقات و مجتمع

تعتبر الفنانة رانيا يوسف، واحدة من أكثر الفنانات المثيرات للجدل، بتصريحاتها وفساتينها التي ترتديها بين الحين والآخر، ما يجعلها تتصدر "التريند".

ويتزامن اليوم 1 ديسمبر، يوم ميلاد الفنانة رانيا يوسف الـ47، ويُقدم هُن أبرز تصريحاتها المثيرة للجدل، خلال السطور التالية.

أنا مجتهدة أكتر من الشيطان

رسالة جديدة غامضة، وجهتها الفنانة رانيا يوسف، لمتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

شاركت "رانيا" الجمهور بصورة ظهرت خلالها بنفس إطلالتها الأخيرة في فيديو رقصها على أغنية happy، مُعلقة: "الشيطان يعمل بجد، لكن رانيا يوسف مجتهدة أكتر منه".

أنا مجنونة وبحب الملابس الجريئة

قالت الفنانة رانيا يوسف، خلال برنامج "mbc trending"، إن تصريحها: "الإنسان في الغابة كان بيحارب الديناصورات، لذلك نستطيع محاربة كورونا"، لم تكن تقصد منه حرب الديناصورات، ولكنها كانت تقصد أن الإنسان يستطيع أن يتأقلم، وأنها أرادت توصيل الرسالة بطريقة كوميدية.

وأضافت: "أنا جريئة وأحب أن تكون إطلالاتي جريئة، ومن لا يعجبه يغير المحطة كما يقال، وقلة الأدب والتعليقات السلبية ليست إلا لأشخاص مرضى، وليس على المريض أو المجنون حرج". واختتمت رانيا: "أعترف بأنني مجنونة وغير تقليدية".

عشت حياتي كلها خايفة

قالت رانيا يوسف، إن الخوف كان ملاصقًا لها طوال حياتها: "يمكن أنا عشت حياتي كلها خايفة من الناس، وخايفة أخد قرارات في حياتي طول الوقت، وعشان كده أخدت قرارات غلط طول الوقت بسبب إحساسي بالخوف دايمًَا".

الخيانة تركيبة كونية في صنف الرجالة.. كلهم كده

تحدثت "رانيا" خلال برنامج "MBC Trending" عبر قناة mbc 4، عن أحداث آخر أعمالها الفنية مسلسل "الآنسة فرح"، مشيرة إلى أنه يتضمن العديد من المواقف الطريفة التي تتحدث عن الأسرة والخيانة العاطفية بشكل كبير.

وقالت خلال تصريحها، إنها تتعرض في المسلسل للخيانة، متابعة: "وده مش في شارع 9، بس، ده في الحياة عادة وده الطبيعي، أنجلينا جولي اتخانت إيه المشكلة يعني".

واصلت: "الخيانة مش بسبب عيب في الست، دي تركيبة في صنف الرجالة كله، ده الطبيعي يعني، دي التركيبة الكونية والجزئية والفعلية للصنف الرجالي كله وده طبيعي".

مؤدبة زيادة عن اللزوم

رانيا يوسف، من الفنانات اللاتي تعلمن في مدارس الراهبات، وكان هذا له أثره على نشأتها، فتقول: "تربيتي في مدارس راهبات إنجليز خلتني طالعة مؤدبة قوي زيادة عن اللزوم، ومش عارفة آخد حقي ومش عارفة أتكلم ولحد قريب جدا مكنتش بعرف اشتم ودلوقتي بقيت بشتم شوية، ولما كان حد يسألني سؤال كنت بتكسف أرد ووداني تحمر وأبقى مكسوفة طول الوقت، ولسه عندي شوية خجل بحاول أحتفظ بيه، لكن أنا تربية الراهبات برضه".

حب أه جواز لا

تزوجت رانيا يوسف 3 مرات لتكتفي بذلك، رافضة أن تتزوج للمرة الرابعة، بسبب تعرضها لكثير من الصدمات في حياتها: "لا خلاص أنا جربت حظي 3 مرات وخلاص"، مضيفة: "مفيش جواز تاني أنا ممكن أحب لكن مش هتجوز وأنا بحب براحتي وبحب على روحي طول مانا ماشية وأنا عاطفية وبحاول احتفظ بعاطفتي لبناتي".

الرجل المثالي موجود بس قليل.. وبناتي مش بيفرضوا رأيهم عليا

رغم الصدمات التي تعرضت لها رانيا يوسف في حياتها، لكن ترى أن الرجل المثالي بالنسبة لها موجود لكن عدده قليل: "فيه رجالة لطاف وحنينين"، موضحة أن مواصفات الرجل المثالي أن يكون حكيما ويفكر بعقله ويتسم بالحنان ولا يعرف القسوة في قلبه، وأن يكون لديه رحمة تشمل الحب والاهتمام والعطاء.

"مش بخلي بناتي يفرضوا رأيهم عليا، أنا مش عايزاهم يقولي لي اعملي إيه وما تعمليش إيه، لكن أنا بعرض عليهم وآخد رأيهم"، هكذا تحدثت الفنانة رانيا يوسف، عن تأثير ابنتيها عليها في الأعمال الفنية التي تقدمها، فقالت إنها لا تضع بناتها أمامها عند اختيارها لأي شخصية تقدمها في أي عمل فني، فهي تقدم ما تحبه من شخصيات ولا تعبر أيضًا عن شخصيتها الحقيقية.

بجيب أجوان في شغلي.. حياتي الشخصية كلفتني كتير

شاركت الفنانة رانيا يوسف في المسلسل الكوميدي الأنسة فرح، فعن التجربة الجديدة، وتقول: "كنت خايفة من تجربة الكوميدي في (الأنسة فرح)، قدمته زمان، لكن كمساحة صغيرة، لكن الناس لم ترني في شكل اللايت كوميدي، وأنا بحب الخطورة وألعب كل الشخصيات، الحمدلله الخطورة في شغلي بتجيب أجوان لكن في حياتي الشخصية كلفتني كتير ولكن تعلمت".

بنبسط من وصفي بالمزة.. ومش بخاف من كلام الناس

وفي يناير من العام الحالي، ردت الفنانة رانيا يوسف، على وصف الإعلامية لميس الحديدي لها بـ"المزة"، وقالت "بنبسط لما بسمع كلمة مزة بس في الحقيقة بعتبر ده عيب مش ميزة"، حيث ذكرت أنه عندما يراها زوجها أنها مجرد سيدة جميلة تُعد بالنسبة له مجرد شو وواجهة فقط لدخول الحفلات، "بس للأسف محدش بيعرفني عشان طبيعتي".

وأضافت "يوسف"، خلال حوارها في برنامج "القاهرة الآن"، على شاشة "العربية الحدث"، أنها لا تخاف من كلام الناس ولا تعمل له أي حساب، موضحة أنها لم تواجه في زيجاتها الثلاثة أي اعتراض، سوى في الزيجة الثالثة، حيث واجهت صعوبة ورفض من قبل ابنتها الكبرى التي رأت الزواج سيأخذها منها.

وتابعت: "بناتي الآن يرين أني بدون زواج وضع أفضل وألطف وأنا متفقة معاهم".