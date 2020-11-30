كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 نوفمبر 2020 10:46 مساءً - فيما يقبل النجوم اليوم على انتعال الأحذية الرياضية من ماركات مثل "أديداس" و"نايكي" و"ييزي" و"غولدن غوس"، بدأ الحديث يتردد عن اللوفرز فما هو هذا الحذاء؟

البداية...

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اللوفرز حذاء ذكوري الطابع تم ابتكاره في العام 1930، أي خلال الفترة الممتدة ما بين الحربين العالميتين واستمد تصميمه من حذاء الصيادين في النروج الذي كان يتميز بشكله المقفول من الأمام والمفتوح من الوراء. كما شاع استعماله لدى ماركة "تودز" الإيطالية للجنسين في منتصف القرن الماضي وسرعان ما راج لدى العديد من الماركات في السنتين الأخيرتين، خصوصاً عندما بدأت النجمات يظهرن به مثل جنيفر أنستون وداكوتا جونسون. ومن أبرز المصممين الذين اعتمدوا هذا التصميم نذكر منهم "كريستيان لوبوتان" و"غوتشي" و"بوتيغا فينيتا" ومانولو بلانيك الذين اعتمدوه بطابعه الذكوري بعكس بعض الماركات الأخرى التي قرّبت خطوطه من المفهوم الأنثوي، لجهة تصميمه المسنّن من الأمام، أو حاولت تزويده بالكعب العالي العريض أو الرفيع لإضفاء مزيد من الأنوثة على شكله الصلب.

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bottega

كيف تنتعلين أحذية Loafers

gucci

هناك 5 طرق عديدة لانتعال هذا الحذاء ليلبي كل المناسبات العملية او الرسمية وهو معروف في الكثير من البلدان الأوروبية باسماء منعددة ومنها أكسفورد، وبيني لوفر،



1- انتعليه مع الجينز العملي الواسع الذي يتمتّع بخصرٍ عال مع والبلوزة القطنية المريحة أو القميص القطني الأبيض. ويمكن تنسيقه مع جوارب قطنية بيضاء لمظهر صبياني مراهق، وهو لوك اعتمدته دار غوتشي من وحي ثمانينات القرن الماضي.

2- جرّبيه مع الطقم الرسمي الذي يمتاز بسروال واسع الساقين من وحي زمن الهيبيز وفترة السبعينات. هذا المظهر سيكون مثالياً لترتديه المرأة خلال غداء عمل أو عشاء.

louboutin



3- يمكنك انتعاله مع شورت جلدي قصير وبلوزة قطنية مريحة لمزيد من الأنوثة. ويمكنك اعتماد اللوفر المفتوح من الوراء لإضفاء طابع عملي مريح وعصري في الوقت نفسه.

4- كما يمكن انتعاله مع فستان قصير أو طويل أو فستان كلاسيكي أسود يمتد تحت الركبتين. ويمكنك اختيار لوفر بكعب عريض أو رفيع وفقاً لرغبتك.

5- أو يمكنك تنسيقه مع تنورة جلدية طويلة على شكل مثلث او تنورة ضيقة ميدي لمزيد من الأنوثة.