مع أجمل بنت في العالم.. أحمد الفيشاوي يودع الصيف من حمام السباحة (صور)

لايف ستايل

شارك الفنان أحمد الفيشاوي متابعيه، عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صور جديدة له وهو يودع فصل الصيف داخل حمام سباحة.

ونشر "الفيشاوي" صورة من حمام سباحة، معلقًا عليها: "باي باي يا صيف، تصوير أجمل بنت في العالم نادية الفيشاوي"، في إشارة لزوجته ندى الكامل، التي التقطت له الصور.

وتفاعل معه عدد من المتابعين في التعليقات ما بين معجب ومنتقد: "يخليكم لبعض" "أنت عاوز تهين نفسك باللي على جسمك، خلاص ربنا قال حرام يعني حرام ليه بتعاند مع ربنا.. ربنا يهدي"، "أنت بتذاكر على جسمك".

أحمد الفيشاوي وندى الكامل

الفنان أحمد الفيشاوي اعتاد نشر صور مع زوجته ندى الكامل، عبر حسابه على "إنستجرام"، متغزلا فيها بكلماته الروماسية، وكانت من إحدى الصور التي نشرها، وهو يحتضنها معلقًا عليها: "حب حياتي للأبد".

وفي وقت سابق، تعرض "الفيشاوي" للهجوم عليه بسبب زوجته من قبل، حيث نشر صورة خلال عيد الأضحى الماضي برفقة زوجته ووالدته الفنانة سمية الألفي، معلقًا عليها: "حب العائلة".

وظهر في إحدى الصورتين وهو يقبل زوجته ندى الكامل، وهي الصورة التي أثارت ردود فعل وغضب متابعيه، وجاء من بين التعليقات: "في أشياء بين الزوجين مينفعش تتصور"، "عمرنا ما شفنا أبوك بيبوس مراته ولا حاطط وشم على دراعه"، "اللي منك إمتى تخليهم في حضنك هما أولى بالمناسبة"، "مش لازم البوس يا أحمد في الصور".

وتعرض "الفيشاوي" للانتقاد في وقت سابق، حينما نشر صورة جمعت بين والدته الفنانة سمية الألفي ومريم ابنة زوجته، معلقًا عليها: "مريم جابت لجدتها شوكولاته ومج.. جمعة مباركة".

وتفاعل رواد السوشيال ميديا بالتعليق على الصورة التي لاقت بعض من الهجوم بسبب إهماله لابنته: "إنت بتربي ولاد مش ولادك وسايب بنتك"، "إنت مش عندك بنت اهتم بيها لأنك هتتحاسب قدام ربنا".