مكياج عصري بألوان متنوعة من وحي مي عز الدين

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 نوفمبر 2020 04:40 مساءً - اشتهرت الفنانة مي عز الدين بملامحها الطفولية الجذابة منذ بداية مشوارها الفني. ومع مرور الوقت، بدأت تتقن جيداً لعبة التنوع بأساليب المكياج التي تعتمدها، بما يتلاءم مع شخصيتها ولون بشرتها. فهي دائماً ما تبهر متابعيها عبر إنستقرام بجمال مكياجها الذي تستخدم فيها ألوان ودرجات مختلفة، سواء بالنسبة الى مكياج العيون أو الشفاه.

وفي هذا المقال، نرصد لك أبرز خطوط مكياج مي عز الدين لتستوحي منها أجمل أساليب المكياج العصرية والجذابة.



مكياج عيون مي عز الدين

أيلاينر ناعم



تميل مي عز الدين الى التنوع في ما يتعلق بمكياج العيون، رغم ذلك لا تتخلى إطلاقاً عن البساطة والنعومة اللذين عُرفت بهما منذ بدأت تعرف طريقها الى الشهرة. وهي تحرص على اختيار أساليب وألوان مكياج تعزز من جمال عينيها الواسعتين. ويعد الأيلاينر الناعم والكحل الواضح الذي يحدد داخل العين، إضافة الى ظلال العيون الخفيفة والرموش الاصطناعية، أبرز ما يطغى على مكياج عيون مي عز الدين، الى جانب حاجبيها العريضين المصقولين بطريقة طبيعية جذابة.

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ألوان روج من مي عز الدين

روج قوي باللون العنابي



تختلف ألوان الروج التي تعتمدها مي عز الدين في إطلالاتها، فهي في كل مرة تعتمد لوناً مختلفاً لشفاهها لإبرازها بأسلوب أنثوي، وهي تتراوح بين الألوان الناعمة والهادئة والألوان القوية. فأحياناً نراهاً تعتمد الروج النيود بدرجاته المختلفة، أو الزهري، المات واللامع، وأحياناً أخرى نجدها تعتمد ألوان الروج القوية والجريئة مثل الأحمر بدرحاته كافة، العنابي، والخمري.

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مكياج ناعم بأسلوب مي عز الدين

مكياج ناعم بألوان هادئة



طبقي كمية كافية لكن ليس مبالغاً فيها من كريم الأساس على بشرة وجهك، على أن توزعيها بالتساوي على كامل منطقة الوجه، من ثم طبقي القليل من الكونسيلر لإخفاء الشوائب والهالات السوداء حول العينين. مرري ظلال العيون الوردية على كامل الجفون العليا، على أن توزعيها بشكل متساو، باستخدام أطراف أصابعك أو الفرشاة المخصصة لتطبيق الظلال. بعدها، اعتمدي رسمة الأيلاينر الفرنسي، بحيث ترسمين بالأيلاينر خطاً رفيعاً على طول الرموش العليا، على أن يكون مائلاً الى الأعلى عند آخر العين، فهو يساعد في جعل العين مسحوبة وأكثر حجماً ووسعاً. ضعي طبقات عدة من الماسكارا لتكثيف الرموش وتعزيز طولها، أو بإمكانك استخدام الرموش الاصطناعية كما تفعل مي عز الدين. ولاكتمال الطلة، استخدمي أحمر الشفاه الزهري الفاتح واللامع، وطبقي البلاش الزهري الناعم ابتداءً من وسط عظمتي الخد باتجاه منطقة الأذن.

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