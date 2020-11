روتين للعناية بالبشرة سهل وفعال جداً للعاملات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 نوفمبر 2020 04:40 مساءً - تتمنى كثيرات من النساء، خصوصاً العاملات واللواتي يعانين من ضيق الوقت، الحفاظ على بشرة صحية ومشرقة على الدوام دون تعب أو إجهاد، من خلال استخدام عدد قليل من الكريمات والمستحضرات الفعالة بناء على احتياجات البشرة مثل الجفاف والتصبغات والحماية من أشعة الشمس... انطلاقاً من ذلك، نرصد روتين للعناية بالبشرة سهل وفعال جداً ولا يحتاج الى الكثير من الوقت للعاملات، باتباع خمس خطوات فقط.



1- تنظيف البشرة

Is Clinical Cleansing Complex



التنظيف هو أهم ما تحتاجه البشرة في الصباح، لذلك استخدمي غسولاً بتركيبة لطيفة ومرطبة تحتوي على مكونات فعالية مثل أحماض ألفا هيدروكسي وحمض الساليسيليك وحمض الغليكوليك. بإمكانك مثلاً استخدام Dr. Dennis Gross Skincare Alpha Beta Pore Perfecting Cleansing Gel أو Is Clinical Cleansing Complex.

2- تقشير البشرة

Dr. Dennis Gross Alpha Beta Universal Daily Peel

غالباً ما تتراكم الشوائب وآثار المكياج وخلايا الجلد الميت على سطح البشرة، لذلك أنت بحاجة الى استخدام مقشر للبشرة للطيف يعمل على تقشير سطح الجلد، مما يضمن حصولك على بشرة متوهجة ومشرقة على الداوم. ويتوافر العديد من مقشرات البشرة التي تضمن لك نتيجة رائعة مثل Medik8 Press & Glow Daily Exfoliating PHA Tonic With Enzyme Activator أو Dr. Dennis Gross Alpha Beta Universal Daily Peel.

3- سيروم الوجه

Allies of Skin 20% Vitamin C Brighten and Firm Serum



يُعتبر سيروم الوجه بمثابة الحارس الشخصي للبشرة، حيث يحميها من الآثار الضارة والعوامل القاسية ويمدها بالمغذيات الضرورية. اختاري أنواع السيروم الغنية بالفيتامين سي وحمض الأسكوربيك مثل Allies of Skin 20% Vitamin C Brighten and Firm Serum، أو Oskia Super C Smart Nutrient Beauty Capsules.

4- ترطيب البشرة

Drunk Elephant Lala Retro Whipped Cream



من المهم جداً إبقاء البشرة ندية ورطبة بشكل دائم، فجفاف البشرة يسرع في ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة. اختاري مرطباً لطيفاً تستطيعين في الصباح والمساء، على أن يكون مشتملاً على السيراميد والسكوالان والزيوت الطبيعية مثل زيت المورينغا الذي يغذي البشرة ويحميها من الجفاف. استخدمي مثلاً Drunk Elephant Lala Retro Whipped Cream أو Biossance Squalane + Omega Repair Cream.

5- حماية البشرة من أشعة الشمس

Supergoop! Unseen Sunscreen SPF 30



تسبب أشعة الشمس في ظهور التجاعيد بشكل مبكر وتغير لون البشرة وإصابتها بالتصبغات، لذلك يعد استخدام الواقي الشمسي بشكل يومي خطوة أساسية في أي روتين للعناية بالبشرة. اختاري واقياً شمسياً بتركيبة خفيفة تدوم طويلاً وتحمي البشرة من الأشعة الضارة بشكل فعال. استخدمي مثلاً Supergoop! Unseen Sunscreen SPF 30 أو EltaMD UV Clear Broad-Spectrum SPF 46.

