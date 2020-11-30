طريقة عمل الكعكة الملكية .. بالخطوات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 نوفمبر 2020 04:40 مساءً - تحبُ كل سيدة الظهور في أفضل تسريحة شعر تعكس شخصيتها وتناسب إطلالتها، وتبحث دائماُ عن كل ما يجعلها متألقة في يومياتها النهارية أو حفلاتها ومناسباتها الرسمية الأخرى.

وتعدّ تسريحات الكعكة الملكية من أكثر تسريحات الشعر رواجاً، ومن أنسب الإطلالات التي ستبدو أجمل بالتأكيد، وتمنحك إطلالة عالية من الأناقة والجمال، سواء المنخفضة أو المرفوعة، ويمكنك تزيينها ببعض اكسسوارات الشعر لتصبح إطلالتك ملفتة وجذّابة اكثر.

"الخليج 365.نت"، يستعرض لك أجمل تسريحات الكعكة الملكية، وطريقة تطبيقها بالخطوات، في السطور الآتية:

موضة تسريحة شعر الكعكة الملكية وطريقة تطبيقها

إليك، خطوات عمل تسريحة الكعكة الملكية لإطلالة جذابة وأنيقة في آن تناسب جميع الإطلالات سواء النهارية أو الرسمية.



تسريحة الكعكة الملكية العُلوية مع الخصلات المنسدلة

تسريحة الكعكة الملكية العُلوية مع الخصلات المنسدلة لإطلالة عصرية ساحرة

إذا كنتِ ترغبين في الظهور بإطلالة ساحرة، يمكنك اعتماد تلك التسريحة، وذلك برفع شعرك على شكل كعكة وتزيينها بإكسسوار رقيق من الورد الناعم، مع إسدال بعض الخصلات الجانبية الناعمة.

طريقة التسريحة بالخطوات:

اجمعي شعرك على هيئة ذيل حصان علوي واربطيه بأستيك صغير.

ارفعي طرف ذيل الحصان للأعلى وادخليه من منتصف شعرك أسفل الأستيك.

لفّي طرف الشعر المتبقي حول الكعكة وثبتي الكعكة بالدبابيس.



تسريحة الكعكة الملكية المنخفضة

تسريحة الكعكة الملكية المنخفضة مزيّنة بضفيرة لافتة

يمكنك اعتماد تسريحة الكعكة الملكية المنخفضة، مع ترك خصلات جانبية رفيعة، وتزيينها بإكسسوارات من الذهب الأصفر أو حبات اللؤلؤ، لتمنحك جاذبية وسحراً خاصاً.

طريقة التسريحة بالخطوات:

قومي بتمشيط شعرك جيداً، ثم اسحبيه الى الوراء، ولفيه نحو الوراء والى الأسفل بواسطة ربطة الشعر.

اقسمي شعرك الى قسمين متساويين، اثني القسم الأول منه للداخل، وذلك من خلال لفّه على شكل كعكة منخفضة، واتركي القسم الثاني منسدلاً.

قومي بتمشيط القسم الثاني بشكل عكسي لكسبه حجماً مضاعفاً، ثم قومي بلفه حول الكعكة المنخفضة وثبتيه بالدبابيس.

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تسريحة الكعكة الملكية العُلوية مع الضفيرة

تسريحة الكعكة الملكية العُلوية مع الضفيرة لإطلالة أنيقة



يمكنك اعتماد هذه التسريحة وتزيينها بالورود الملونة، التي تضفي على إطلالتك قدراً من الأناقة والجاذبية.

طريقة التسريحة بالخطوات:

اخفضي رأسك، وابدئي بتمشيط شعرك من الخلف الى الأمام للتخلص من تشابك خصلاته.

اجمعي شعرك للخلف وبشكل مشدود، ثم ابدئي بتجديل الشعر مع الإتجاه من الخلف الى الامام.

قبل الوصول إلى نهاية الشعر وتحديدًا الى ثلثي الشعر، قومي بتثبيت الضفيرة، بواسطة ربطة الشعر.

اجمعي الشعر المتبقي، ثم لفّيه بشكل دائري للحصول على الكعكة الملكية.

قومي بتثبيتها بالدبابيس من الجوانب.



تسريحة الكعكة الملكية المنخفضة مع الجدائل

تسريحة الكعكة الملكية المنخفضة مع الجدائل لإطلالة غير مألوفة ولافتة

إذا كنت ترغبين في الظهور بإطلالة غير مألوفة وملكية، يمكنك اعتماد الكعكة الملكية المنخفضة مع الجدائل، وتزيين وتنسيق الكعكة بإكسسوار أنيق من اللؤلؤ والكريستال، كما يمكنك ترك خصلات جانبية رفيعة، تمنحك بساطة وسحراً خاصاً.

طريقة التسريحة بالخطوات:

افرقي شعرك من المنتصف لجزئين متساويين، ثم قومي بتضفير كل خصلة على حدة.

ثبتي طرف كل خصلة بأستيك صغير وابدأي في لف الضفيرتين حول بعض في شكل كعكة وثبتيهما ببعض البنس.



تسريحة الكعكة الملكية المعكوسة

تسريحة الكعكة الملكية المعكوسة لإطلالة غاية الأناقة

إذا كنت ترغبين في الظهور بإطلالة ملكية ولافتة، يمكنكِ الإعتماد على هذه التسريحة، وذلك برفع شعرك كاملاً على شكل كعكة معكوسة، مع دكج خصلات من الشعر ببعضها البعض بأسلوب معكوس، مما يجعلك تظهرين بإطلالة مميزة ومختلفة، ويمكنك تزيينها بحبات اللؤلؤ متعددة الأحجام، إذ يضفي على إطلالتك قدرا من الأناقة والجاذبية.

طريقة التسريحة بالخطوات:

افصلي الخصلات الأمامية عن شعرك وقومي بتسريحها عكس الإتجاه من الخلف ثم اجمعيها مع شعرك مرة أخرى، الهدف من ذلك هو خلق بومبيه للشعر.

اجمعي شعرك على هيئة ذيل حصان في منتصف الرأس ولفّي خصلات الشعر حولها وكأنك تحاولين دمجها.

ابدأي بلف الخصلات الباقية للشعر الى الوراء على شكل الكعكة، إلى أن تنتهي من جميع خصلات الشعر.

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