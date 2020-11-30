"نفسي في دستة أطفال".. أمنية بخط يد شادية لم تتمكن من تحقيقها (صور)

علاقات و مجتمع

3 أعوام مضت على رحيل الفنانة شادية، التي فارقت الحياة في عام 2017 عن عمر ناهز 86 عامًا بعد صراع مع المرض بمستشفى الجلاء العسكري، بعدما حفرت اسمها بحروف من نور في قلوب الجمهور العربي.

برعت الفنانة الراحلة في تجسيد العديد من الأدوار، بداية من الشابة الدلوعة وصولا إلى الزوجة الصامدة والأم الحنون، لتضع روحها لمسة يتم تخليدها على مر التاريخ الفني.

ظلت شادية تحلم بمولود يرافقها وحدتها ويؤانسها في حياتها حينما يتقدم بها العمر، والتي كادت أن تحققه حينما تزوجت من الفنان صلاح ذو الفقار.

شادية شعرت مرة بالحنين للإنجاب، لكن القدر قال كلمته، حيث ففقدت جنينها، وأثر هذا بشكل سيء على نفسيتها، وبالتالي على حياتها الزوجية فوقع الطلاق بينهما بعد أقل من عام.

وكانت عبرت الفنانة الراحلة عن أمنيتها في الحياة، والتي كتبتها بخط يدها، بعدما تلقت سؤال من أحد المتابعين، قال خلاله، "سؤال للنجمة شادية..ماهي أكبر أمنية لك والتي لا يعرفها الناس؟.

لتفصح عن أمنيتها قائلة: "الأمنية التي لم يعرفها عني الناس.. أنني أتمنى أن يكون عندي دستة من الأطفال عندما أصل سن الخمسين".