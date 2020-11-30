ميرنا الهلباوي بإطلالة مميزة في حفل خطبتها لـ محمد عطية (صور)

زفاف

احتفل الفنان محمد عطية، بخطوبته على الكاتبة ميرنا الهلباوي، بحضور عدد كبير من أصدقائه ونجوم الفن أبرزهم الفنان نادر حمدي، والشاعر تامر حسين، والموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.

ونشر "عطية"، مجموعة من الصور عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، قائلا: "احتفال خطوبتنا".

وظهرت "ميرنا" بأزياء أستومك فاتحة اللون، والتي تميزت بأنها باللون البني الفاتح، مع اختيارها تسريحة شعر انسيابية.

وتصدر اسم "ميرنا الهلباوي"، محركات البحث علي "جوجل"، خلال الأيام الماضية بمجرد أن أعلن نجم برنامج ستار أكاديمي محمد عطية، خطبته منها مساء أمس، وتفاعل جمهور الفنان المصري بشكل ملحوظ على وسائل التواصل الاجتماعي.

وظهرت "الهلباوي"، مع نجم ستار أكاديمي محمد عطية، خلال الآونة الأخيرة في عدة مناسبات، ونشرا صورًا جمعتهما سويا، حتى أعلنا ارتباطهما رسميًا.

ميرنا الهلباوي من محافظة الإسكندرية، وتربت وسط أسرة متوسطة، وتخرجت من كلية السياحة والفنادق، وعملت كمقدمة برامج في الراديو، وكذلك في إحدى البرامج بإذاعة "إنيرجي"، مع الإعلامي وائل منصور.

وكتبت "الهلباوي"، روايتين هما: "مر مثل القهوة حلو مثل الشوكولا"، وبعد نجاحها قدمت "كونداليني"، خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب في الدورة الـ51، وانضمت لأحد أندية كرة القدم، وظلت تلعب لفترة طويلة، إلا أنها تعرضت لإصابة حالت بينها وبين الرياضة.

وتميزت بشخصيتها القوية، فهي صاحبة أحد المطاعم الشهيرة بمحافظة الإسكندرية، واصطدمت مع اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بسبب أحد المطاعم التي تمتلكها في الإسكندرية واتهامها بعدم العمل بقرار الحكومة بالغلق التام.

ولم تكن تلك المرة الأولي، التي تتصدر ميرنا الهلباوي، تريند محركات البحث، ففي مارس الماضي، احتل اسمها الأكثر بحثا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد حملة من الهجوم التي تعرضت لها، عقب تدوينة لها، طالبت من خلالها بنزول المواطنين للشوارع لممارسة الرياضة والمشي، بسبب حالة الطقس الجيدة.