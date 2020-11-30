الامارات | الرواية تهيمن على القائمة الطويلة لـ «الآداب» في «زايد للكتاب»

شكرا لقرائتكم خبر عن الرواية تهيمن على القائمة الطويلة لـ «الآداب» في «زايد للكتاب» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب عن القائمة الطويلة لفرع الآداب في دورتها الـ15، وضمّت القائمة 12 عملاً من مصر والسعودية ولبنان والكويت والسودان والعراق. واستقطب فرع الآداب 584 عملاً في دورة هذا العام، وهي زيادة تمثل 33% في عدد الترشيحات، مقارنة بالدورة الماضية.

وتتضمّن القائمة تسعة أعمال روائية، هي: «أن تعشق الحياة» علوية صبح (لبنان)، و«وجوه الحوش» حسين علي حسين (السعودية)، و«غرفة المسافرين» عزت القمحاوي (مصر)، و«الأميرة والخاتم» رشيد الضعيف (لبنان)، و«في أثر عنايات الزيّات» إيمان مرسال (مصر)، و«سفر برلك» مقبول العلوي (السعودية)، و«حدائقهن المعلقة» نجمة إدريس (الكويت)، و«طبيب أرياف» محمد المنسي قنديل (مصر)، و«توراة المتنبي» نعيم عبد مهلهل (العراق)، إضافة إلى ثلاثة دواوين شعرية: «ما أنا فيه» للمصري أحمد الشهاوي، و«مقام نسيان» للسعودي محمد إبراهيم يعقوب، و«إذ همى مطر الكلام» للسودانية روضة الحاج.

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