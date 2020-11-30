الامارات | الفيل «كافان» يغادر باكستان إلى وطن جديد

شكرا لقرائتكم خبر عن الفيل «كافان» يغادر باكستان إلى وطن جديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غادر الفيل «كافان»، الذي أثارت ظروفه المعيشية السيئة استنكاراً دولياً، باكستان، أمس.

وتم نقل الفيل (35 عاماً) من باكستان على متن طائرة شحن خاصة، إلى محمية للحياة البرية في كمبوديا، حيث اتخذت السلطات بالفعل الترتيبات في موطنه الجديد.

وزارت المغنية والفنانة الأميركية، شير، الحائزة جائزة أوسكار، وشنت حملة منذ سنوات لتحرير الفيل «كافان»، باكستان لكي تشهد المناسبة، حيث موّلت شير نصف تكاليف رحلته. وتم اختيار المحمية الكمبودية، حيث إنها تضم بالفعل أكثر من 80 فيلاً، ومجهزة بخبراء ومنشآت أخرى ذات صلة.

وكان الفيل «كافان» يعيش في ظروف سيئة، حيث كان في الغالب مقيداً بسلاسل في حظيرة مسيجة، بحديقة حيوان «مارغازار» في إسلام آباد، منذ أكثر من ثلاثة عقود.

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