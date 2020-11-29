أحدث إطلالة للفنانة حنان ترك على البحر بـ"ملابس صيفية" (صورة)

لايف ستايل

شاركت الفنانة حنان ترك، متابعيها بصورة عبر خاصية "الاستوري" من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأظهرت الصورة الفنانة أمام شاطئ البحر، بملابس صيفية وألوان فاتحة، حيث ارتدت ملابس بيضاء، مع سترة جينز، والحجاب التقليدي المعتاد.

ووجهت الفنانة المعتزلة، رسالة لجمهورها ومتابعيها، مؤخرًا بضرورة الاهتمام بكبار السن وعدم إحراجهم.

وغردت عبر حسابها على تويتر، قائلة: "‏لا تحرجوا كبار السن ولا تختبروهم في ذاكرتهم.. سلِّم عليهم وقل اسمك وعرفه بنفسك لأن النسيان مؤلم.. إذا خانتهم الذاكرة فلا يخوننا الأدب".

وابتعدت حنان ترك عن مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة، بعد ما فاجأت جمهورها بحذف كل صورها من "إنستجرام" في أغسطس 2018، دون توضيح أسباب، ثم عادت في أبريل 2019، ونشرت صورا مجمعة لها وهي طفلة وأخرى برفقة والدها، ويتابعها 255 ألف شخص.

وتنشط بشكل ملحوظ على "تويتر"، وحذرت جمهورها في آخر تغريدة لها من الصفحات الوهمية التي تنتحل صفتها، قائلة: "للأسف في صفحات كتير على فيسبوك باسمي، وأنا غير مسؤولة عنها وعن ما ينشر فيها"، وقامت بنشر رابط حسابها الوحيد الرسمي على "فيسبوك"، مشيرة إلى أنها بصدد التوثيق.

وكررت حنان ترك، هذا التنويه مرة أخرى في نوفمبر الجاري، قائلة: "نرجو من الجميع تحرى الدقة فيما ينشر منى وعنى، حيث إنى لا أمتلك غير صفحة واحدة رسمية وموثقة على إنستجرام وتويتر، وهذا الحساب على فيسبوك، وجار توثيقه، وأنا غير مسؤولة عن أى شىء ينشر إلا على هذه الحسابات الموثقة رسميا".