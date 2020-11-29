ابنة هيفاء وهبي عن الصلح بينهما: نيتي وصلت (فيديو)

علاقات و مجتمع

تحدثت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، حول ما تردد في الفترة الأخيرة حول تصالحها مع والدتها، بعد قطيعة طويلة بينهما.

وجاءت تلك التفسيرات بعدما نشرت زينب، مقطع فيديو يجمعها بابنتها دانييلا، عبر حسابها على إنستجرام، وهما يغنيان أغنيتها "توتة"، وتحدثت الابنة مع برنامج "إي تي بالعربي"، المذاع على فضائية "إم بي سي 4"، قائلة إنها دائمًا تنشر هذه الفيديوهات الطريفة مع ابنتها.

وعن علاقتها مع والدتها، أوضحت زينب: "يكفيني أن نيتي وصلت للشخص المعني.. ويسعدني الكلام الجيد حول هذا الأمر، لكن هناك بعض الأشخاص سرحوا بمخيلتهم بعيدا وبدأو في تحليل كلمات الأغنية وتطبيقها على حياتي الشخصية، وهذا الأمر صدمني كثيرا".

وقالت زينب، إن بعض الأشخاص مهتهم تنحصر في زرع الفتن، لكنها لم تلتفت إليهم: "الإنسان لا يستطيع أن يرضي جميع الأطراف، فهم يخوضون في علاقة مقدسة بين الأم وابنتها، دون مراعاة لشعور أي طرف من الأطراف".

وعن تواجدها على مواقع التواصل الاجتماعي، ذكرت زينب، أن بداية الأمر تسبب لها في مشاكل، ومع مرور الوقت تعرف الجمهور إلى شخصيتها الحقيقية وأحبها وأحب بناتها، فهي تصف نفسها بأنها من مشاهير "السوشيال ميديا"، وهناك العديد من الفرص التي أتيحت أمامها وتمكنت من تحقيق العديد من الأحلام التي كانت تحلم بها.

وعن غياب زوجها وعائلتها، قالت زينب فياض، إنها تحترم رغبة عائلتها في عدم الظهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن حياتها تخلو من السهر والحفلات.

وزينب فياض، هي ابنة هيفاء وهبي، من زوجها الأول نصر فياض، الذي تزوجته بسن صغيرة، وأنجبت منه ابنتهما، ثم قررت دخول عالم الفن، ووافقت على التنازل عن ابنتها من أجل الحصول على الطلاق والاتجاه لحياة الشهرة.